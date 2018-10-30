В конкурсе "Мисс и Мистер первоклашка - 2018" победили три юные школьницы

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-30T16:16:28+03:00

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"КП в Коми" подвела итоги конкурса "Мисс и Мистер первоклашка - 2018". Крутой конкурс заинтересовал 16 юных школьников и школьниц, которые вступили в спор за классные призы от "Комсомолки".

С 11 по 29 октября на сайте www.komi.kp.ru шло голосование среди участников. Вчера ровно в 21:00 голосование было закрыто, и сегодня мы объявляем имена победителей. Итааак! Первое место в конкурсе "Мисс и Мистер первоклашка - 2018" заняла Валерия Надбиева из Вуктыла, на втором месте - Петрова Ангелина из Инты, на третьем месте - интинка Дарья Громова.

Юным школьницам достаются отличные подарки от "КП в Коми" и наших спонсоров.

Валерия Надбиева получает рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Букинист, LITERA и Территория, сертификат на 10 посещений cемейного клуба "ДРУЖОК", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;

Ангелине Петровой достаются рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Букинист,LITERA и Территория, сертификат на 2 посещения cемейного клуба "ДРУЖОК", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

Дарья Громова рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Букинист, LITERА иТерритория, скидка в размере 20% на каждое посещение cемейного клуба "ДРУЖОК", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.