Парламент Коми окончательно узаконит добровольное изучение коми языка

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-24T10:51:04+03:00

Вопрос был одобрен комитетами и будет вынесен на завтрашнюю сессию Госсовета Коми. Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Сегодня на заседании парламентских комитетов депутаты рассмотрели поправки в региональный закон об образовании. Корректировки касались одной из самых актуальных тем для школьников республики: изучение коми языка.

Парламентарии рассматривали этот вопрос на протяжении последних восьми месяцев, обсуждали его и решили окончательно ввести для учащихся право решать - учить или нет коми язык.

- В Коми созданы все условия для изучения коми языка: есть факультативы в школах, действуют бесплатные курсы для всех желающих. Таким образом, наши поправки никак не умаляют права коми населения и всех, кто желает изучать коми язык, - подчеркнул на брифинге депутат Геннадий Горбачев.

Наопним, что в новом учебном году для школьников уже ввели возможность добровольного изучения коми язык. Эксперимент не отразился на учителях - сокращений в школах не было. И сейчас работники сферы образования не лишатся работы. Правом добровольно изучать родной язык в учебном году воспользовались 4,7% учеников.

Вопрос был одобрен комитетами и будет вынесен на завтрашнюю сессию Госсовета Коми.