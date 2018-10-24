Перед поездкой в Арабские Эмираты сыктывкарцев предупреждают о «сухом законе»

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-24T16:51:00+03:00

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Уже в эту пятницу, 26 октября, из Сыктывкара в Объединенные Арабские Эмираты начнут летать первые чартерные рейсы.

Месяц назад турагенства города объявили о старте продаж путевок на экзотическое направление, а уже сейчас они подводят первые итоги. «КП-Коми» выяснила, пользуются ли популярностью ОАЭ у жителей столицы Коми.

Менеджер по туризму Наталия Елфимова рассказала, что новое направление все же не может побить рекордов Турции и Вьетнама. Виной всему – высокая стоимость туров.

- Запросы есть, но спрос, конечно, ниже, чем у той же Турции. Это связано с тем, что ОАЭ – дорогая страна, а все наши туристы любят питание по системе «все включено», а в ОАЭ у многих эта возможность исчезает из-за дорого ценника, - отметила Наталия.

Турагенства продают путевки на 6, 7, 10, 12, 16 дней. Полет займет у вас 4,5 часа. Наталия заметила, что в их агентстве отдых в ОАЭ бронируют люди старше тридцати лет и на данный момент эта цифры достигла 20 человек.

Другой менеджер по туризму Надежда Горшкова также призналась, что путевок продается мало и билеты на первый рейс в Арабские Эмираты еще остались.

- Виной всему высокая цена. Из Сыктывкара всегда дороже лететь, чем из Москвы или из Казани. Конечно, стоимость зависит и от системы питания. Например, если вы поедете на семь дней и возьмете только завтраки, то такая путевка обойдется вам в шестьдесят тысяч, если будете питаться по системе «все включено», то значительно дороже, – уточнила менеджер. – На данный момент от нашего агентства летят шесть человек.

Также в турагенствах заранее сообщают сыктывкарцам, что в восточной стране строго соблюдают «сухой закон».

- Если для туристов этот вопрос принципиален, то мы просто подбираем им отель с мягкими правилами. Вообще у нас уже ушло то время, когда путевки покупали из-за системы "все включено». Теперь людям нужны солнце и море, а если в отеле не наливают, то человек всегда может купить что-то в магазинах duty free. Люди это знают, у нас летает далеко не глупый контингент, - подчеркнула Надежда Горшкова.

Отметим, что для россиян виза ставится по прибытии в ОАЭ бесплатно.