«Это издевательство какое-то». Сыктывкарцы жалуются на поломку маршруток пригородного направления

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-24T17:26:04+03:00

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Сыктывкарцы сообщают, что 23 и 24 октября несколько автобусов, следовавших в Максаковку, сломались. Людям пришлось некоторое время ждать резервные транспортные средства. Дискомфорт в сфере перевозок побудил горожан написать не один гневный комментарий в сети. Однако представитель перевозчика отметила, что вопрос с неисправными автобусами держится на контроле.

- 24 октября в 8.10 с опозданием приехал неисправный автобус № 25. В итоге, всех пассажиров высадили у остановки на улице Красноборская, - написала на паблике «Максаковская правда» сыктывкарка Надежда Аксенова.

Оказалось, что накануне жители Сыктывкара не единожды сталкивались с дискомфортом в сфере пассажирских перевозок. Люди паниковали, о чем говорят гневные посты в соцсетях:

Фото из соцсетей

- 23 октября, время - 18:16, остановка «Площадь Габова». По расписанию отправление в Максаковку - в 18.10. Но автобус стоит поломанный и не двигается с места. Почему постоянно возникают проблемы с транспортом? Хватить уже издеваться над людьми и детьми. Впереди зима и морозы! - оставила гневный комментарий Ольга Дугина.

Опасения людей подытожил Виктор Торлопов, который отметил, что перевозчик допустил срыв ряда рейсов.

- К тому же некоторые рейсы имеют интервал по 40 минут. Отвечает за перевозки администрация города. Если мы с вами не будет долбить мэрию, то ничего не изменится, - считает мужчина.

Руководитель товарищества индивидуальных перевозчиков Татьяна Королева отметила, что в курсе поломок, на которые жалуются сыктывкарцы. По ее словам, проблема находится на контроле:

- Каждая жалоба прорабатывается. У меня есть информация по двум рейсам 23 октября на 16:50 и 18:10. В курсе и утренней проблемы с автобусом на 8:10, где авто сломалось. Тогда было выставлено резервное транспортное средство. Когда машина сломается, то негативно сказывается отдаленность населенного пункта. Чтобы резервное авто доехало до места назначения необходимо не менее получаса. Мы же сразу выставляем запасную машину. Вчера тоже был выставлен резерв. На 16:50 автобуса не было, но до этого был автобус на 16:30. Опять же 20 минутами позже — в 16:10 — автобус тоже был. То есть не оставили людей на улице. Рейсы выполняется, и интервалы соблюдаются. Конечно, будем стараться, чтобы поломок было меньше, - отметила Татьяна Валериановна.