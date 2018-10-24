«В Ижме мне бы этих денег не хватило»: Галина Рочева рассказала, как проходит её диета за 3500 рублей
Пенсионерка Галина Рочева из Ижмы продолжает сидеть на диете за 3500 рублей, которую порекомендовала всем россиянам бывший саратовский министр труда, занятости и миграции Наталья Соколова. Сейчас жительница Ижмы на время переехала в Сыктывкар, и покупает продукты, соответственно, в столице Коми. Галина Рочева уверена: начни этот эксперимент она у себя дома, деньги бы закончились гораздо быстрее.
Напомним, что дуэльную диету Галина Рочева запустила 12 октября. За 12 дней она потратила около 1600 рублей и сбросила 700 грамм. Её цель — не выжить на 3500 рублей, а вычислить, на какой срок хватит этой суммы, если питаться сбалансированно, но без особых изысков:
— Самочувствие у меня нормальное. Мясо и рыбу я не исключила из своего рациона, но отказалась от сладостей, хотя в обычной жизни их ем, — рассказала Галина Рочева.
Благодаря тому, что пенсионерка завела полезную привычку ограничивать свой аппетит и давно отказалась от сахара и хлеба, этот опыт проходит у неё немного легче:
— На завтрак у меня обычно каша с яйцом. Сейчас я вернула в свое меню молоко, так как каша на воде не особо вкусная. Днем могу суп поесть с салатиком, в промежутках чай с сырником. На ужин у нас всегда что-нибудь отварное, мясное и салат. Могу и блинчики с мясом сделать: часть — ем, часть — замораживаю. На еду у меня мало денег уходит, — поделилась жительница Ижмы.
Фото с личной страницы героини
Также ей в трудном эксперименте помогают дары леса и погреба: есть запасы картошки и морковки, а витаминами щедро делится морошка:
— Я люблю собирать ягоды, особенно морошку. Она особенно полезна для жителей севера.
Галина давно приучила себя экономить: этот навык дали голодные 90-е годы, когда в стране работникам зарплату не давали годами. Сэкономленные деньги она тратит на культурный и спортивный отдых: ижемка оплачивает ими билеты в театр и походы в бассейн. Недавно она посмотрела «Лебединое озеро» и «Кармен» в Театре оперы и балета. Также радость ей приносят каждодневные физические нагрузки: в день Галина делает не менее 10 тысяч шагов, любит скандинавскую ходьбу. К тому же, пенсионерку сильно поддерживают окружающие: ей пишут ободряющие сообщения, ставят лайки и активно репостят записи с её страницы — люди пристально следят за ходом её «исследования».
Фото с личной страницы Галины Рочевой "ВКонтакте"
Женщина подчеркивает: начни она свой эксперимент в Ижме, закончился он бы гораздо раньше:
— В Ижме мне бы этих денег точно не хватило: там простую пачку чая дешевле 120 рублей не найдешь. В Сыктывкаре цены ниже в три раза. Но давайте не забывать, что сейчас осень и овощи не такие дорогие. А если мы посмотрим на их стоимость весной? А ведь овощи нужны, без них здоровое меню не составишь.
Галина считает, что ей повезло с крепким здоровьем:
— Хорошо, что я не страдаю от хронически заболеваний. Стараюсь обходиться без лекарств и заменяю их природными средствами: колено, допустим, заболело — прикладываю капустный лист. Если болит голова — пью клюквенный морс, — советует ижемка.
Галина Рочева даже написала стихотворение, посвященное своему гастрономическому бою. Известно ей и о «боевом товарище» из Сыктывкара, который тоже решил на себе испытать рекомендации саратовского экс-министра — историю Александра Чупрова рассказали на портале «PRO Города»:
— Да, я о нем читала. Внимательно за ним наблюдаю. Как я поняла, Александр купил на эти деньги запас продуктов, и хочет на них прожить. Если он набрал достаточно веса, то сможет это выдержать. Но, опять же, не будем забывать, что сейчас на дворе осень, идет обострение ОРВИ и ОРЗ. Малейшее ослабление организма — и к тебе пристанет зараза. Надеюсь, что он не заболеет, — сказала Галина Рочева.