«В Ижме мне бы этих денег не хватило»: Галина Рочева рассказала, как проходит её диета за 3500 рублей

СЕГОДНЯ 19:03 2018-10-24T19:21:20+03:00

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Пенсионерка Галина Рочева из Ижмы продолжает сидеть на диете за 3500 рублей, которую порекомендовала всем россиянам бывший саратовский министр труда, занятости и миграции Наталья Соколова. Сейчас жительница Ижмы на время переехала в Сыктывкар, и покупает продукты, соответственно, в столице Коми. Галина Рочева уверена: начни этот эксперимент она у себя дома, деньги бы закончились гораздо быстрее.

Напомним, что дуэльную диету Галина Рочева запустила 12 октября. За 12 дней она потратила около 1600 рублей и сбросила 700 грамм. Её цель — не выжить на 3500 рублей, а вычислить, на какой срок хватит этой суммы, если питаться сбалансированно, но без особых изысков:

— Самочувствие у меня нормальное. Мясо и рыбу я не исключила из своего рациона, но отказалась от сладостей, хотя в обычной жизни их ем, — рассказала Галина Рочева.

Благодаря тому, что пенсионерка завела полезную привычку ограничивать свой аппетит и давно отказалась от сахара и хлеба, этот опыт проходит у неё немного легче:

— На завтрак у меня обычно каша с яйцом. Сейчас я вернула в свое меню молоко, так как каша на воде не особо вкусная. Днем могу суп поесть с салатиком, в промежутках чай с сырником. На ужин у нас всегда что-нибудь отварное, мясное и салат. Могу и блинчики с мясом сделать: часть — ем, часть — замораживаю. На еду у меня мало денег уходит, — поделилась жительница Ижмы.

Фото с личной страницы героини

Также ей в трудном эксперименте помогают дары леса и погреба: есть запасы картошки и морковки, а витаминами щедро делится морошка:

— Я люблю собирать ягоды, особенно морошку. Она особенно полезна для жителей севера.

Галина давно приучила себя экономить: этот навык дали голодные 90-е годы, когда в стране работникам зарплату не давали годами. Сэкономленные деньги она тратит на культурный и спортивный отдых: ижемка оплачивает ими билеты в театр и походы в бассейн. Недавно она посмотрела «Лебединое озеро» и «Кармен» в Театре оперы и балета. Также радость ей приносят каждодневные физические нагрузки: в день Галина делает не менее 10 тысяч шагов, любит скандинавскую ходьбу. К тому же, пенсионерку сильно поддерживают окружающие: ей пишут ободряющие сообщения, ставят лайки и активно репостят записи с её страницы — люди пристально следят за ходом её «исследования».

Фото с личной страницы Галины Рочевой "ВКонтакте"

Женщина подчеркивает: начни она свой эксперимент в Ижме, закончился он бы гораздо раньше:

— В Ижме мне бы этих денег точно не хватило: там простую пачку чая дешевле 120 рублей не найдешь. В Сыктывкаре цены ниже в три раза. Но давайте не забывать, что сейчас осень и овощи не такие дорогие. А если мы посмотрим на их стоимость весной? А ведь овощи нужны, без них здоровое меню не составишь.

Галина считает, что ей повезло с крепким здоровьем:

— Хорошо, что я не страдаю от хронически заболеваний. Стараюсь обходиться без лекарств и заменяю их природными средствами: колено, допустим, заболело — прикладываю капустный лист. Если болит голова — пью клюквенный морс, — советует ижемка.

Галина Рочева даже написала стихотворение, посвященное своему гастрономическому бою. Известно ей и о «боевом товарище» из Сыктывкара, который тоже решил на себе испытать рекомендации саратовского экс-министра — историю Александра Чупрова рассказали на портале «PRO Города»:

— Да, я о нем читала. Внимательно за ним наблюдаю. Как я поняла, Александр купил на эти деньги запас продуктов, и хочет на них прожить. Если он набрал достаточно веса, то сможет это выдержать. Но, опять же, не будем забывать, что сейчас на дворе осень, идет обострение ОРВИ и ОРЗ. Малейшее ослабление организма — и к тебе пристанет зараза. Надеюсь, что он не заболеет, — сказала Галина Рочева.