"Никто не хочет получить еще одну свалку, у нас и своих хватает!" - депутат от Архангельской области

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-31T15:05:00+03:00

В Коми и Архангельскую область накрыла волна протестов. Народ выступает против обустройства экотехнопарка на станции Шиес, то есть близи границы двух регионов. Фото: Алиса КОЗЛОВА

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И вновь о Шиесе. Скандальную ситуацию с обустройством так называемого экотехнопарка на границе Коми и Архангельской области обсудили сегодня на заседании Парламетской ассоциации Северо-Запада. Депутат Госдумы от Коми Ольга Савастьянова с трибуны задала вполне резонный вопрос по поводу законности строительных работ вблизи железнодорожной станции. Парламентарий напомнила, что обустройство полигона ведется с грубыми нарушениями законодательства: проект еще не утвержден, не прошел необходимых экспертиз, а строительные работы ведутся чуть ли не круглыми сутками. Ситуация просто абсурдная: телегу поставили впереди лошади.

Журналист "КП в Коми" собрала мнения других парламентариев. Как оказалось, Ольгу Савастьянову всецело поддерживает второй представитель Коми в нижней палате российского парламента Иван Медведев.

- Я вчера ездил в Усть-Вымский район, там только об этом и говорят. Вокруг Мадмаса уже все дороги разбиты! Народ негодует и протестует! Я хочу обратить внимание на тот факт, что станция Шиес находится ближе к границе Коми, чем к поселку Урдома. Мы ближе! От Шиеса до Мадмаса - 20 километров, а до Урдомы - 35 километров. Наша экология оказалась под угрозой. Это, во-первых, а, во-вторых, нам никто не предоставил экономическое обоснование объекта. Вдумайтесь, нам предлагают вести мусор из Московской области на далекий Север. Какой будет цена этого мусора? Для примера: в стоимости интинского угля 70% составляют железнодорожные тарифы. А какие деньги запросит перевозчик за мусор? - задает риторические вопросы депутат Госдумы РФ Иван Медведев.

Вырубка леса на станции Шиес обернулась для подрядчиков уголовным делом. Фото:www.11novosti.ru

В том же ключе комментирует ситуацию депутат из Архангельской области Ольга Виткова:

- Пока никто не видел никакого проекта экотехнопарка, никаких документов нам никто не представлял. На данный момент проводятся предварительные геологические изыскания, результаты которых будут обнародованы 12 ноября на парламентских слушаниях в Архангельском областном собрании. Конечно, мы все против свалки! Свалка не нужна как Архангельской области, так и Республики Коми. Никто не хочет еще одну свалку, у нас и своих свалок предостаточно. Нам надо навести порядок на своей территории, - высказала свое мнение "КП в Коми" Ольга Виткова, депутат Архангельского областного Собрания.

Не столь резок и категоричен в комментарии ее коллега Игорь Чесноков.

- Пока мы обладаем той же информацией, что и коллеги из Республики Коми. Что там строится линейный объект железной дороги, у РЖД есть договор аренды данного участка на 49 лет. Железнодорожная компания арендовала федеральные земли на длительный период. Насколько мне известно, там есть претензии со стороны прокуратуры, и уже возбуждено уголовное дело. В Архангельском областном собрании уже создана рабочая группа, в состав которой вошли депутаты всех фракций. Инвестиционная комиссия рассматривала данный проект и поддержала его, но комиссия только лишь дала отмашку инвестору о том, что мы готовы рассматривать данный проект, - разъяснил Игорь Чесноков, заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов.

Обратим внимание, 12 ноября в Архангельском областном собрании депутатов будут обнародованы результаты геологических изысканий. Проще говоря, архангельским законодателям представлят подробный отчет о состоянии подводных вод, почв и подземных течений на территории под будущий экотехнопарк на станции Шиес.