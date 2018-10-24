"Энергосервис Коми" не участвует валке леса на станции Шиес

СЕГОДНЯ 09:07 2018-10-24T09:13:37+03:00

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Жителей Коми неприятно удивили фотографии вырубки леса под будущий полигон отходов из Московской области вблизи станции Шиес (Архангельская область). Иллюстрацией к материалу от 15 октября текущего года под заголовком "Мы против свалки в Ленском районе" служили фотографии, на одной из которых были запечатлены рабочие в спецодежде с логотипом "Энергосервис Коми". Наших читателей шокировал тот факт, что в обустройстве скандальной свалки задействована компания нашего региона. За разъяснениями "КП в Коми" обратилась АО "Коми коммунальные технологии" - компанию, в состав которой входит "Энергосервис Коми".

- Недавно на фирме "Энергосервис Коми" была проведена реорганизация, и часть работников была трудоустроена в ООО "Энергеия Севера". Работая на строительстве ЛЭП и валке лесного массива рабочие использовали выданную по месту прежней работы спецодежду, - пояснили "Комсомолке" в "Коми коммунальных технологиях".

По данному эпизоду службой безопасности АО «ККТ» проведена проверка с выездом на место. Факт использования чужого бренда рабочими ООО «Энергия Севера» подтвержден, что является недопустимым и наносит ущерб деловой репутации АО «ККТ».

АО «ККТ» и ООО «Энергосервис Коми» на территории Архангельской области работы не производят.