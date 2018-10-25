2018-10-25T15:46:52+03:00
Общество

В Сыктывкаре строительство фонтана на Стефановской площади выходит на финишную прямую

Жители столицы уже могут полюбоваться, как будут выглядеть водометы
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Сыктывкарцы сами выбрали, что водометы будут в виде шараСыктывкарцы сами выбрали, что водометы будут в виде шара
Изменить размер текста:

На Стефановской площади столицы Коми завершают работы по замене старых фонтанов на новые. Жители столицы уже могут полюбоваться, как будут выглядеть водометы.

Работы по возведению фонтанов выходят на финишную прямую. Прохожие могут оценить водометы в виде шара.

Напомним также новые фонтаны обустраивают на Стефановской площади на месте старых, которые, по словам горожан, набили оскомину. Дизайн сооружений выбрали сами сыктывкарцы в ходе специального голосования от мэрии в мае этого года. Активисты преображения на общественных слушаниях в марте выбрали лучший, по их мнению, эскиз – фонтаны в виде шара. На их обустройство выделено почти 5 миллионов рублей.

Отметим также, что гранитные камни, которые выстилали фонтаны на Стефановской площади столицы долгие годы, не выкинули за ненадобностью, а использовали в благом деле. Сейчас из этих камней в нижней части Мичуринского парка выложили «устье». Оно будет способствовать водоотводу болотистой части сквера.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ухте неизвестный украл из магазина деньги на благотворительность
Школу в сыктывкарской Орбите сдадут к сентябрю следующего года
В Минобре Коми разъяснили ситуацию с низкими зарплатами воспитателей детсадов
В Сыктывкарском горсуде сработала пожарная сигнализация
Прожиточный минимум для пенсионеров поднимут до 10 тыс.742 рубля
В Сыктывкаре иномарка наехала на коляску, в которой находился годовалый малыш
Воспитатели детсадов Коми считают, что их зарплаты намного ниже, чем у учителей
Сыктывкарские врачи борются за жизнь младенца, пострадавшего в ДТП под Ухтой
Умершая 82-летняя пассажирка Boeing поступила в больницу в состоянии клинической смерти
Следователи назвали официальную причину смерти 77-летней сыктывкарки на улице
В Коми появились мошенники, которые зарабатывают на консультациях по пенсионному возрасту
Пять человек пострадали при столкновении двух машин под Ухтой
В Коми на 4% повысят социальные выплаты
В Коми продавцов сигарет оштрафовали почти на 600 тысяч
Жительница Сыктывкара покинула шоу «Пацанки»
В воскресенье в Коми похолодает
В Сысольском районе из-за животного опрокинулась «Газель»