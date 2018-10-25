В Сыктывкаре строительство фонтана на Стефановской площади выходит на финишную прямую

СЕГОДНЯ 15:26 2018-10-25T15:46:52+03:00

Сыктывкарцы сами выбрали, что водометы будут в виде шара

Жители столицы уже могут полюбоваться, как будут выглядеть водометы

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На Стефановской площади столицы Коми завершают работы по замене старых фонтанов на новые. Жители столицы уже могут полюбоваться, как будут выглядеть водометы.

Работы по возведению фонтанов выходят на финишную прямую. Прохожие могут оценить водометы в виде шара.

Напомним также новые фонтаны обустраивают на Стефановской площади на месте старых, которые, по словам горожан, набили оскомину. Дизайн сооружений выбрали сами сыктывкарцы в ходе специального голосования от мэрии в мае этого года. Активисты преображения на общественных слушаниях в марте выбрали лучший, по их мнению, эскиз – фонтаны в виде шара. На их обустройство выделено почти 5 миллионов рублей.

Отметим также, что гранитные камни, которые выстилали фонтаны на Стефановской площади столицы долгие годы, не выкинули за ненадобностью, а использовали в благом деле. Сейчас из этих камней в нижней части Мичуринского парка выложили «устье». Оно будет способствовать водоотводу болотистой части сквера.