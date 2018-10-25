"Чтобы перевести сыктывкарских школьников в первую смену, нужно построить шесть школ на 1200 мест", - Сергей Артеев

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-25T17:21:48+03:00

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Парламент Коми согласовал выделение 212 миллионов рублей на систему школьного и дошкольного образования. Деньги решено направить на увеличение расходов на учебники, пособия и учебный инвентарь, на зарплаты для сотрудников сферы образования и на ускорение процесса перевода школ на обучение в первую смену.

- С 1 мая текущего года для всех бюджетников был увеличен минимальный размер оплаты труда, поэтому необходимо выделить дополнительные средства на подъем зарплат для работников из категории "прочие", - сообщил на вчерашнем брифинге Сергей Артеев, председатель парламентского комитета по социальной политике.

В Коми работают 109 малокомплектных школ, они составляют 31% от общего числа школ.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Депутат напомнил, что еще год назад в Инте МРОТ составлял примерно 10 тысяч рублей, а сейчас минимальный размер заработной платы составляет 25 тысяч 760 рублей.

На особом внимании - малокомплектные школы, для которых коэффициент наполняемости изменился с 10 до 7 человек. Всего в Коми 109 таких учебных заведений, они составляют 31% от общего числа школ. Работу педагогов малокопмлектных школ оценят по коэффициенту нагрузки персонала, чтобы подтянуть зарплату педагогам, нагрузка на которых не так уж велика. Кроме того, планируется увеличить количество педагогов для работы с детьми-инвалидами.

Сергей Артеев выделил еще одно приоритетное направление: переход на всеобщее обучение в первую смену. Пока в столице Коми во вторую смену учатся свыше 4 тысяч детей, в Ухте - 1490 детей, в Усинке - 633 ребенка, в Печоре - 160 детей.

- В Сыктывкаре мы все никак не можем достроить школу в "Орбите" на 1200 мест. Для понимания: чтобы перевести всех школьников в первую смену необходимо построить шесть таких школ, - внес ясность в ситуацию Сергей Артеев.

Отметим, что депутат постарался закончить брифинг достаточно оптимистично: за счет уплотнения классов и других мер в Сыктывкаре уже введено около 200 новых учебных мест, в Усинске - 150 учебных мест, в Ухте - 105 мест.

Работу городов и районов будут оценивать по коэффициенту сменности - соотношение числа детей, обучающихся во вторую смену, к количеству всех школьников. Данный показатель должен стимулировать муниципалитеты изыскивать средства для строительства новых школ, отметил депутат.

Сергей Артеев подчеркнул, что если 212 млн рублей будет не достаточно, то в апреле депутаты будут рассматривать вопрос о выделении дополнительных средств.