В Усинске маленькая девочка выпала из окна

В Усинске девочка выпала из окна первого этажа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Усинске сотрудники полиции начали проверку по факту падения ребенка из окна на первом этаже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Установлено, что годовалая девочка находилась дома с 20-летней старшей сестрой. Та ненадолго отлучилась из комнаты, а вернувшись, заметила, что москитной сетки нет. Выглянув на улицу, девушка увидела младшую сестру и выпрыгнула за ней. После она занесла плачущего ребенка в квартиру, успокоила и сообщила о произошедшем матери. Женщина поспешила домой и по прибытии вызвала скорую помощь. Девочку госпитализировали.

Семья характеризуется положительно, благополучная. На учете в органах внутренних дел не состоит.

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