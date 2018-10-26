«В Белграде 300 дней в году солнечно. Чего бы не радоваться?»: как сыктывкарка учится открытости у сербов

СЕГОДНЯ 16:49 2018-10-26T17:28:04+03:00

Уроженка Сыктывкара Екатерина Торнянски, которая живет в столице Сербии, рассказала, как найти себя в чужой стране

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Мы продолжаем искать сыктывкарцев, которые решили круто изменить свою жизнь и уехать в другую страну. Сегодня наша героиня Екатерина Торнянски, которая живет в столице Сербии — Белграде. Как научиться открытости и найти себя в чужой стране — Екатерина рассказала об этом и многом другом.

- Расскажите о себе — где вы родились, где учились до переезда?

- Я родилась и выросла в Сыктывкаре. В 2005 году окончила Лингвистический университет им. Добролюбова в Нижнем Новгороде по специальности «лингвист, преподаватель английского языка». Пару лет преподавала в Коми национальной гимназии. Затем пробовала себя в различных коммерческих фирмах. Так, по иронии судьбы, устроилась на работу в одну из сербских строительных компаний в Сыктывкаре, где и познакомилась с будущим мужем. Никогда не мечтала и не задавалась целью покинуть Сыктывкар, а уж тем более иммигрировать в другую страну. Однако, прожив несколько лет на севере, супруг так и не смог смириться с нашим суровым климатом. Когда родилась дочь, мы решили не лишать ее возможности жить на юге! Наш переезд не был сиюминутным порывом. Я несколько лет готовила себя морально и привыкала к мысли о том, что в перспективе мы с семьей переедем в столицу Сербии — Белград.

Земун (от славянского - земля). Первые упоминания датируются XII веком.

- Помните свой первый месяц в статусе жителя другой страны? Что пугало?

В первый месяц в Сербии не было ничего неожиданного, так как это был мой восьмой прилет в Белград. Однако, как говорится в одном известном анекдоте: «Не путайте туризм с миграцией»! И, действительно, когда прилетаешь в отпуск в качестве туриста, гуляешь по мощеным старой брусчаткой улочкам, историческим местам, средневековым крепостям, наслаждаешься бесконечным солнцем, ароматами цветущих деревьев и вездесущих роз, манящими запахами из пекарен и «кафан», то все воспринимаешь в розовом цвете. Когда приезжаешь жить, то обнаруживаешь особенности, на которые ранее не обращал внимания.

Вид на реку Саву

Рядом была семья. Началась обычная жизнь со своими буднями и праздниками. Поэтому я быстро окунулась в атмосферу другой страны. Как и, например, моя дочь-дошкольница в одночасье заговорила на сербском языке и без особых проблем обзавелась своим кругом общения.

- Нужно ли готовиться к переезду? И как было в вашем случае?

- Все индивидуально. Я к переезду готовилась. Читала много статей, блогов, отзывов о жизни в Сербии. Самостоятельно учила язык. Но я знакома с русскими семьями, которые просто решили изменить свою жизнь и переехали в Сербию, почувствовав, что это ИХ место. При этом они предварительно съездили на «разведку», не имея никаких «зацепок» в Белграде.

Следы бомбардировки НАТО Белграда 1999 г.

- Пять самых больших различий России и Сербии?

- На мой взгляд, больших различий между нашими странами нет. Но есть определенные особенности, которые присущи именно Сербии.

Сербский народ гораздо более открытый и непосредственный. В первое время меня это даже пугало, но сейчас я отчасти переняла эту легкость общения. Периодически приезжая на север, удивляюсь нашей закрытости и угрюмости. Вероятно, это влияние климата. В Сербии 300 дней в году солнечно. Чего бы жизни не радоваться?!

Старейшая Церковь Белграда - Ружица. XIII век.

Здесь совершенно нормально здороваться, входя в помещение. В любом магазине с тобой обращаются, как со старым знакомым.

В Сербии особое отношение к детям. В транспорте незамедлительно кинутся уступить место, малыша непременно наградят улыбкой, комплиментом и заведут разговор. На детских площадках к мальчику обращаются «бата», то есть братик, а к девочкам – «сека» - сестричка. Детей щедро хвалят «Браво!» за любую мелочь. С ними «сюсюкают» и всячески восхваляют.

Сербы очень сдержаны в потреблении алкоголя. При его доступности здесь не встретишь пьяных на улице! При этом Сербия славится винами и главным национальным напитком – ракией, крепость которого составляет от 40 до 70 градусов!

Церковь Отца Николая 1745-1752гг

Но! Сербы курят фанатично и везде. В 2016 году был введен полный запрет на курение в общественных местах. За курение в заведениях в Сербии полагается штраф, но этот закон никак не контролируется. Курят не щадя ни себя, ни других, и мужчины, и женщины, и беременные, и молодые мамы, и в кафе, и на детских площадках. Кстати, в этой стране самый высокий уровень потребления сигарет в Европе.

Сербы не пьют чай. Например, травяной чай считается скорее средством народной медицины при простудных заболеваниях. Найти черный чай в магазинах практически невозможно. Сербы пьют кофе, заваренный в турке! Много и везде — и дома, и на работе, и в кафе. Кстати, здесь принято ходить друг к другу «на кафу», но не принято снимать обувь, приходя в гости.

Церковь Святой Петки построена в 1937 году на месте чудотворного источника.

У сербов официально два алфавита – кириллица и латиница. Оба преподают в школе. Главное правило сербского языка – как слышится, так и пишется.

Иностранные фильмы здесь транслируются без дубляжа, но с субтитрами. В достаточном количестве представлен российский кинематограф!

В Белграде можно пить воду из-под крана, в том числе на улице. По умолчанию, если у источника воды нет таблички «не для питья», то воду можно пить без опасений!

Калемегдан. Памятник «Победитель»

Сербы едят в неограниченных количествах мясо с мясом и много хлеба. На каждом углу манят ароматом свежей выпечки «пЕкары» с невообразимым разнообразием булочек. При этом сербы остаются весьма подтянутыми. Вообще, сербы - очень красивый народ!

Сербы консервативны в еде, гордятся своими «специалитетами» и, как правило, попытка разнообразить меню блюдами, например, русской кухни не увенчается успехом. Пельмени, борщ, селедка, икра – не для серба!

Освящение Славских колачей в церкви.

Сербия сохраняет яркую национальную самобытность. Это выражается в любви к фольклору в музыке, и в традиционной кухне. Наибольшей популярностью пользуются рестораны и кафе в этностиле. Здесь чтят традиции праотцов. Самый важный праздник для серба – это «Слава». Это религиозный праздник — день святого, покровителя семьи. «Слава» передается по линии мужа. На «Славу» принято приглашать родню и друзей. Как правило, обязательным пунктом стола на «Славу» является печенье и вино. Печенье не имеет ничего общего с нашим печеньем. В Сербии это слово обозначает жареного на вертеле поросенка или ягненка.

- Уезжая из России, с чем/кем было тяжелее всего расставаться?

- Самое сложное и болезненное, безусловно, расставание с родителями! Безгранично им благодарна за то, что «отпустили» меня. Хотя понимаю, что и им отъезд единственной дочери и внучки дался не просто. Конечно, тяжело оставить друзей, понимая, что таких , как они, на чужбине уже не обретешь! Радует, что современные средства коммуникации позволяют поддерживать связь, как с родителями, так и с друзьями!

Крепость Калемегдан - самый важный исторический памятник Белграда, насчитывает 2300 лет! 44 раза разрушалась завоевателями.

- Были ли мысли вернуться в Россию?

- Бывают такие моменты ностальгии, когда очень тянет на Родину. Но постепенно я уже приняла тот факт, что в Белграде - мой второй дом. Здесь муж и дочь, и жизнь идет своим чередом. Дочь пошла в первый класс сербской школы, успешно справляется с нагрузкой.

Скучаю по некоторым продуктам питания. Например, здесь при разнообразии сыров не производится творог ( сыром в Сербии называют молодой непрессованный сыр). Здесь нет любимого сгущенного молока, а «црни» хлеб не имеет ничего общего с нашим ржаным! Гречка продается только в магазинах «здрава храна» (здоровое питание) и, честно сказать, я не встречала еще ни одного серба употребляющего гречку в пищу.

Калемегдан

- Вы чувствуете себя чужой в Сербии? Как там живется русским?

- Сербы - один из самых гостеприимных народов. И они искренне любят Россию. Если кто-то узнает, что ты из России, то без получаса расспросов и рассказов из багажа собственных познаний об истории, культуры, литературы нашей страны не обойдется! Сербы считают Россию богатой и сильной державой, потому многие недоумевают, как можно было уехать из великой страны в Сербию. Действительно, как сказала одна моя приятельница: «Сербия – не та страна, куда едут за хорошей жизнью». Это, наверное, так. Но Сербия - это страна с отличным климатом, хорошей экологией, красивой природой, доброжелательными и открытыми людьми.

Русских и выходцев из бывшего СССР здесь очень много. Русская речь слышна повсюду. И считаю, что русскому человеку интегрироваться в Сербии довольно просто. По крайней мере, по сравнению с другими европейскими странами. Языки близки, поэтому при желании выучить сербский язык не сложно. Кроме того, менталитеты схожи, религия - православие.

- Экономика вашей жизни в Сербии: больше/меньше зарплата, больше/меньше траты.

- Сербия – недорогая страна. Поэтому страна привлекательна для туристов. По сравнительно недорогой цене здесь можно хорошо отдохнуть, одеться в брендовых магазинах, вкусно и качественно поесть.

Дорогими являются электричество, бензин, интернет и мобильные услуги. А вот продукты питания и лучше, и дешевле. Фрукты и овощи гораздо более доступны по цене и ассортименту круглый год, а особенно в сезон. Дело в том, что их не ввозят, они здесь растут.