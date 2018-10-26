2018-10-26T17:28:04+03:00
Общество

«В Белграде 300 дней в году солнечно. Чего бы не радоваться?»: как сыктывкарка учится открытости у сербов

Уроженка Сыктывкара Екатерина Торнянски, которая живет в столице Сербии, рассказала, как найти себя в чужой стране
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива редакции статьиФото из архива редакции статьи
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Мы продолжаем искать сыктывкарцев, которые решили круто изменить свою жизнь и уехать в другую страну. Сегодня наша героиня Екатерина Торнянски, которая живет в столице СербииБелграде. Как научиться открытости и найти себя в чужой стране — Екатерина рассказала об этом и многом другом.

- Расскажите о себе — где вы родились, где учились до переезда?

- Я родилась и выросла в Сыктывкаре. В 2005 году окончила Лингвистический университет им. Добролюбова в Нижнем Новгороде по специальности «лингвист, преподаватель английского языка». Пару лет преподавала в Коми национальной гимназии. Затем пробовала себя в различных коммерческих фирмах. Так, по иронии судьбы, устроилась на работу в одну из сербских строительных компаний в Сыктывкаре, где и познакомилась с будущим мужем. Никогда не мечтала и не задавалась целью покинуть Сыктывкар, а уж тем более иммигрировать в другую страну. Однако, прожив несколько лет на севере, супруг так и не смог смириться с нашим суровым климатом. Когда родилась дочь, мы решили не лишать ее возможности жить на юге! Наш переезд не был сиюминутным порывом. Я несколько лет готовила себя морально и привыкала к мысли о том, что в перспективе мы с семьей переедем в столицу Сербии — Белград.

Земун (от славянского - земля). Первые упоминания датируются XII веком.

Земун (от славянского - земля). Первые упоминания датируются XII веком.

- Помните свой первый месяц в статусе жителя другой страны? Что пугало?

В первый месяц в Сербии не было ничего неожиданного, так как это был мой восьмой прилет в Белград. Однако, как говорится в одном известном анекдоте: «Не путайте туризм с миграцией»! И, действительно, когда прилетаешь в отпуск в качестве туриста, гуляешь по мощеным старой брусчаткой улочкам, историческим местам, средневековым крепостям, наслаждаешься бесконечным солнцем, ароматами цветущих деревьев и вездесущих роз, манящими запахами из пекарен и «кафан», то все воспринимаешь в розовом цвете. Когда приезжаешь жить, то обнаруживаешь особенности, на которые ранее не обращал внимания.

Вид на реку Саву

Вид на реку Саву

Рядом была семья. Началась обычная жизнь со своими буднями и праздниками. Поэтому я быстро окунулась в атмосферу другой страны. Как и, например, моя дочь-дошкольница в одночасье заговорила на сербском языке и без особых проблем обзавелась своим кругом общения.

- Нужно ли готовиться к переезду? И как было в вашем случае?

- Все индивидуально. Я к переезду готовилась. Читала много статей, блогов, отзывов о жизни в Сербии. Самостоятельно учила язык. Но я знакома с русскими семьями, которые просто решили изменить свою жизнь и переехали в Сербию, почувствовав, что это ИХ место. При этом они предварительно съездили на «разведку», не имея никаких «зацепок» в Белграде.

Следы бомбардировки НАТО Белграда 1999 г.

Следы бомбардировки НАТО Белграда 1999 г.

- Пять самых больших различий России и Сербии?

- На мой взгляд, больших различий между нашими странами нет. Но есть определенные особенности, которые присущи именно Сербии.

Сербский народ гораздо более открытый и непосредственный. В первое время меня это даже пугало, но сейчас я отчасти переняла эту легкость общения. Периодически приезжая на север, удивляюсь нашей закрытости и угрюмости. Вероятно, это влияние климата. В Сербии 300 дней в году солнечно. Чего бы жизни не радоваться?!

Старейшая Церковь Белграда - Ружица. XIII век.

Старейшая Церковь Белграда - Ружица. XIII век.

Здесь совершенно нормально здороваться, входя в помещение. В любом магазине с тобой обращаются, как со старым знакомым.

В Сербии особое отношение к детям. В транспорте незамедлительно кинутся уступить место, малыша непременно наградят улыбкой, комплиментом и заведут разговор. На детских площадках к мальчику обращаются «бата», то есть братик, а к девочкам – «сека» - сестричка. Детей щедро хвалят «Браво!» за любую мелочь. С ними «сюсюкают» и всячески восхваляют.

Сербы очень сдержаны в потреблении алкоголя. При его доступности здесь не встретишь пьяных на улице! При этом Сербия славится винами и главным национальным напитком – ракией, крепость которого составляет от 40 до 70 градусов!

Церковь Отца Николая 1745-1752гг

Церковь Отца Николая 1745-1752гг

Но! Сербы курят фанатично и везде. В 2016 году был введен полный запрет на курение в общественных местах. За курение в заведениях в Сербии полагается штраф, но этот закон никак не контролируется. Курят не щадя ни себя, ни других, и мужчины, и женщины, и беременные, и молодые мамы, и в кафе, и на детских площадках. Кстати, в этой стране самый высокий уровень потребления сигарет в Европе.

Сербы не пьют чай. Например, травяной чай считается скорее средством народной медицины при простудных заболеваниях. Найти черный чай в магазинах практически невозможно. Сербы пьют кофе, заваренный в турке! Много и везде — и дома, и на работе, и в кафе. Кстати, здесь принято ходить друг к другу «на кафу», но не принято снимать обувь, приходя в гости.

Церковь Святой Петки построена в 1937 году на месте чудотворного источника.

Церковь Святой Петки построена в 1937 году на месте чудотворного источника.

У сербов официально два алфавита – кириллица и латиница. Оба преподают в школе. Главное правило сербского языка – как слышится, так и пишется.

Иностранные фильмы здесь транслируются без дубляжа, но с субтитрами. В достаточном количестве представлен российский кинематограф!

В Белграде можно пить воду из-под крана, в том числе на улице. По умолчанию, если у источника воды нет таблички «не для питья», то воду можно пить без опасений!

Калемегдан. Памятник «Победитель»

Калемегдан. Памятник «Победитель»

Сербы едят в неограниченных количествах мясо с мясом и много хлеба. На каждом углу манят ароматом свежей выпечки «пЕкары» с невообразимым разнообразием булочек. При этом сербы остаются весьма подтянутыми. Вообще, сербы - очень красивый народ!

Сербы консервативны в еде, гордятся своими «специалитетами» и, как правило, попытка разнообразить меню блюдами, например, русской кухни не увенчается успехом. Пельмени, борщ, селедка, икра – не для серба!

Освящение Славских колачей в церкви.

Освящение Славских колачей в церкви.

Сербия сохраняет яркую национальную самобытность. Это выражается в любви к фольклору в музыке, и в традиционной кухне. Наибольшей популярностью пользуются рестораны и кафе в этностиле. Здесь чтят традиции праотцов. Самый важный праздник для серба – это «Слава». Это религиозный праздник — день святого, покровителя семьи. «Слава» передается по линии мужа. На «Славу» принято приглашать родню и друзей. Как правило, обязательным пунктом стола на «Славу» является печенье и вино. Печенье не имеет ничего общего с нашим печеньем. В Сербии это слово обозначает жареного на вертеле поросенка или ягненка.

- Уезжая из России, с чем/кем было тяжелее всего расставаться?

- Самое сложное и болезненное, безусловно, расставание с родителями! Безгранично им благодарна за то, что «отпустили» меня. Хотя понимаю, что и им отъезд единственной дочери и внучки дался не просто. Конечно, тяжело оставить друзей, понимая, что таких , как они, на чужбине уже не обретешь! Радует, что современные средства коммуникации позволяют поддерживать связь, как с родителями, так и с друзьями!

Крепость Калемегдан - самый важный исторический памятник Белграда, насчитывает 2300 лет! 44 раза разрушалась завоевателями.

Крепость Калемегдан - самый важный исторический памятник Белграда, насчитывает 2300 лет! 44 раза разрушалась завоевателями.

- Были ли мысли вернуться в Россию?

- Бывают такие моменты ностальгии, когда очень тянет на Родину. Но постепенно я уже приняла тот факт, что в Белграде - мой второй дом. Здесь муж и дочь, и жизнь идет своим чередом. Дочь пошла в первый класс сербской школы, успешно справляется с нагрузкой.

Скучаю по некоторым продуктам питания. Например, здесь при разнообразии сыров не производится творог ( сыром в Сербии называют молодой непрессованный сыр). Здесь нет любимого сгущенного молока, а «црни» хлеб не имеет ничего общего с нашим ржаным! Гречка продается только в магазинах «здрава храна» (здоровое питание) и, честно сказать, я не встречала еще ни одного серба употребляющего гречку в пищу.

Калемегдан

Калемегдан

- Вы чувствуете себя чужой в Сербии? Как там живется русским?

- Сербы - один из самых гостеприимных народов. И они искренне любят Россию. Если кто-то узнает, что ты из России, то без получаса расспросов и рассказов из багажа собственных познаний об истории, культуры, литературы нашей страны не обойдется! Сербы считают Россию богатой и сильной державой, потому многие недоумевают, как можно было уехать из великой страны в Сербию. Действительно, как сказала одна моя приятельница: «Сербия – не та страна, куда едут за хорошей жизнью». Это, наверное, так. Но Сербия - это страна с отличным климатом, хорошей экологией, красивой природой, доброжелательными и открытыми людьми.

Русских и выходцев из бывшего СССР здесь очень много. Русская речь слышна повсюду. И считаю, что русскому человеку интегрироваться в Сербии довольно просто. По крайней мере, по сравнению с другими европейскими странами. Языки близки, поэтому при желании выучить сербский язык не сложно. Кроме того, менталитеты схожи, религия - православие.

- Экономика вашей жизни в Сербии: больше/меньше зарплата, больше/меньше траты.

- Сербия – недорогая страна. Поэтому страна привлекательна для туристов. По сравнительно недорогой цене здесь можно хорошо отдохнуть, одеться в брендовых магазинах, вкусно и качественно поесть.

Дорогими являются электричество, бензин, интернет и мобильные услуги. А вот продукты питания и лучше, и дешевле. Фрукты и овощи гораздо более доступны по цене и ассортименту круглый год, а особенно в сезон. Дело в том, что их не ввозят, они здесь растут.

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