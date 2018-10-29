Печорцы готовы сами чистить статую "Бронзового солдата" от снега

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-29T13:57:06+03:00

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«Бронзовый солдат», которого установили в Печоре месяц назад, снова не дает покоя местным жителям. Сначала новость об открытии памятника омрачили слухи, что кадеты, которых специально пригласили на мероприятие, в тот день мерзли и от этого падали в обморок. Теперь же местных жителей не устраивает, что «Бронзового солдата» замело снегом.

- Так всегда обычно бывает, когда вместо того, чтобы назначить ответственными за содержание памятников дядь и теть, которые получают за это деньги, власти включают "патриотизм" и перекладывают эти обязанности на плечи школьников... А виноватыми потом назначат их учителей, - возмущается житель Печоры.

Под постом печорцы не стали долго думать, кто же должен быть в ответе за уборку, а сами сразу же скооперировались, чтобы собраться и почистить «Бронзового солдата».

В свою очередь, не так давно администрация Печоры закрепила шефство над памятником за СОШ №2. Однако один из инициаторов установки «Бронзового солдата» Дмитрий Канев уточнил «КП-Коми», что, по сути, это не возлагает на школьников каких-либо определенных обязанностей.

- На совещании в администрации города решили, что школа №2 будет убираться, но на самом деле это обычное шефство, а вообще его должен убирать муниципалитет. Шефство - это обычная практика, оно было во все времена. Школьников никто не заставляет следить за памятником. По идее у них нет никаких конкретных обязанностей, если они чего-то не сделают, то никто не вправе их «шпынять», - отметил Дмитрий Канев.

Он также добавил, что это уже не первая негативная новость о памятнике «Бронзовый солдат».

- Один человек постоянно пишет в соцсетях жалобы к нашему памятнику. Он же написал и про кадетов, - объясняет ситуацию общественник. – Хочу отметить, что в этот день все памятники в Печоре выглядели точно также, всех немного припорощило снегом.

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