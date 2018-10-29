«Мы еще не родились, а уже были врагами народа». В Сыктывкаре прошла акция памяти жертв политических репрессий

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-29T14:37:46+03:00

Грустная акция проходит в Сыктывкаре уже пять лет Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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В Сыктывкаре прошла акция «Возвращение имен». Горожане, принявшие участие в общероссийской гражданской инициативе, в течение двух часов зачитывали имена земляков, безвинно расстрелянных в годы советской власти.

Грустная акция проходит в Сыктывкаре уже пять лет у памятника-часовни жертвам политических репрессий. На мероприятии собрались представители всех поколений: молодежь стояла в одном ряду с бабушками, семьи которых репрессировали в 30-х годах.

Игорь Сажин организует акцию памяти уже пять летФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Мы продолжаем читать фамилии расстрелянных. Пока не перешли к фамилииям тех, кого лишили свободы. На сегодняшний момент находимся на букве «П», - рассказал организатор акции памяти Игорь Сажин.

На листке – пять фамилийФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Каждый желающий брал листок с фамилиями, убитых в годы большого террора. На бумаге – пять фамилий: сухие факты – родился, работал, арестован, тройка НКВД, расстрел. За каждой строчкой - поломанные судьбы. Суть акции – не дать людям забыть об ужасах, чтобы они не повторились.

Суть акции – не дать людям забыть об ужасах большого террораФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Мы читали фамилии спецпереселенцев, которые были высланы в поселок Ичет-Ды Печорского района Коми. 1700 человек высадили на голый берег. Мы, еще не родившиеся, были врагами народа. Переселили из черноземной земли и привезли в гнус, тайгу, морозы. Это все очень страшно. Оказывается, после гибели в 1943 году отца реабилитировали. Узнали об этом только в 1993 году, - рассказала участница акции Валентина Васильевна Сажина.

После пяти озвученных имен волонтер акции бил в колокол часовни. Люди сменяя друг друга, читали имена убитых в годы террора.

После пяти озвученных имен волонтер акции бил в колокол часовниФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Несколько человек стояло на постаменте у часовни, склонив голову и не двигаясь с места. «Идите попейте чай», - сказал организатор акции Игорь Сажин. «Как я могу пить чай, когда читают имена убитых», - ответила одна из участниц акции.

Акция собирает представителей всех поколенийФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Я в 60-х годах работала в Ичет-Ды, учила детей и внуков репрессированных. Хорошие, трудолюбивые, воспитанные. Каждый год мне важно приходить на эту акцию. Мне кажется, что они все, спецпереселенцы, с нами рядом, - поделилась учитель Валентина Александровна Соловьева.

В крупных городах акция «Возвращение имен» собирает сотни участников. Например, в Москве акция проходит проходит с 10-ти утра до 10-ти вечера всегда накануне Дня политзаключенного, то есть 29 октября. Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста, социального статуса, наличия или отсутствия репрессированных родственников. В Сыктывкаре акция завершилась примерно в 14:00.

Сыктывкарка Алена Зезегова приняла участие в акции в первый разФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отметим, что «Возвращение имен» — «низовая» акция, как отмечает издание «Медуза». Другими словами, она не придумана государством и избавлена от чиновничьего пафоса. Кстати, завтра, 30 октября, возле памятника-часовни жертвам политических репрессий пройдет митинг в память о жертвах террора советского руководства.