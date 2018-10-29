В Коми малолетние лихачи устроили гонки с полицией

СЕГОДНЯ 14:52 2018-10-29T15:07:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В выходные в поселке Ярега под Ухтой сотрудники ГИБДД устроили погоню за «шестеркой», в которой находились малолетние нарушители. По неподтвержденной информации, они были пьяны.

Погоня, драка, задержание... Свидетелями мероприятий, достойных эпизода боевика, стали жители Яреги вечером в субботу, 27 октября. Малолетние личахи на «шестерке», которые по словам очевидцев находились в состоянии алкогольного опьянения, пытались уйти от сотрудников ГИБДД, но это им не удалось.

Фото из VK, автор - Семен Конышев

- Как известно, водитель сбежал, пассажира скрутили, так как он оказывал грубое сопротивление сотрудникам полиции. Позже его отпустили. Машина - «омерзительная шестерка». Все в посёлке ненавидят это авто, в котором гоняют пьяные малолетки. Они уже раз чуть не задавили людей, - поделился очевидец событий Семен Конышев.

Фото из VK, автор - Семен Конышев

Согласно сводке ГИБДД по Ухте в выходные, за управление авто в состоянии опьянения задержан один водитель. Материал будет направлен на рассмотрение мировым судьям. После рассмотрения в суде водитель будет лишен права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет с наложением административного штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Фото из VK, автор - Семен Конышев

- ОГИБДД ОМВД России по Ухте обращается к жителям города, если вы видите, что за руль автомашины садится нетрезвый водитель, или вам кажется, что авто двигается по проезжей части хаотично, а так же если вы видите грубые нарушения ПДД водителями транспортных средств, просьба сообщать информацию о нарушениях в дежурную часть ОГИБДД Ухты (8216) 77-05-87 (круглосуточно) или по телефону 02, - сообщает инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Ухте Марина Фогель.