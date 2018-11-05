2018-11-05T10:44:36+03:00
Происшествия

Парковка на обочине трассы завершилась трагедией: в Печорском районе "Фольсваген" влетел в стоявший на краю дороги ВАЗ-2106

Погиб 67-летний водитель "шестерки"
Алиса КОЗЛОВА
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Место трагедии. Фото: УГИБДД МВД по РКМесто трагедии. Фото: УГИБДД МВД по РКФото: материалы пресс-служб
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В Печорском районе на трассе Печора-Луговой произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В результате столкновения автомобиля "Фольцваген терамонт" с ВАЗ-2106 погиб 67-летний водитель "шестерки".

ДТП произошло на 3 километре автодороги Печора-Луговой примерно в 16:10. Иномарка, за рулем которой находился 38-летний водитель, двигалась в сторону Печоры. Владелец "Фольцвагена" на полной скорости врезался в ВАЗ-2106. Отметим, что "шестерка" была припаркована на краю проезжей части с правой стороны дороги. От удара машина вылетела в правый по ходу движения кювет. Находившийся за рулем ВАЗа мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в карете скорой помощи.

В происшествии пострадала пассажирка "Фольцвагена", женщина отделалась ушибами мягких тканей лица и садиной лба. Госпитализация не потребовалась.

Следователи осмотрели место трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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