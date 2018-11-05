Жители Сыктывкара минимально ощутят переход на новую систему обращения с бытовыми отходами

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-05T16:37:23+03:00

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Жители Сыктывкара не должны почувствовать изменений в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Об этом заявил начальник управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александр Гонтарь на еженедельном рабочем совещании с участием руководителей ресурсоснабжающих и управляющих организаций города, а также представителя регионального оператора по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов – ООО «Ухтажилфонд».

Александр Гонтарь: "Управлением ЖКХ будет производиться жесткий контроль за состоянием контейнерных площадок" Фото: группа "Официальный Сыктывкар" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

– С 1 ноября на территории города работает региональный оператор – ООО «Ухтажилфонд». Пока серьезных жалоб и нареканий от населения на невыполнение графика в мэрию не поступало. Тем не менее, управлением ЖКХ будет производиться жесткий контроль за состоянием контейнерных площадок. Это касается как управляющих компаний, которые неукоснительно должны соблюдать обязательства по содержанию в чистоте и порядке контейнерных площадок, так и регионального оператора, в полномочия которого входит сбор отходов из контейнеров, крупногабаритного мусора и его вывозка. Вместе с вами, руководители управляющих организаций, будем фиксировать случаи переполнения контейнеров и проводить проверки по каждому факту. Также будем разбираться в случаях захламления площадок, разлета мусора по территории и принимать соответствующие меры. Наша общая задача состоит в том, чтобы жители города минимально ощутили на себе переход на новую систему и получали качественные услуги, – подчеркнул Александр Гонтарь.

Также он обратил внимание всех присутствующих на необходимость не усугублять ситуацию и не саботировать выполнение своих прямых обязанностей, пользуясь переходным периодом. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Коми.