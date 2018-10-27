Печорцы пришли в ужас от внешнего вида школьников, которые пришли на открытие памятника

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-27T12:41:24+03:00

Позже школьники сами объяснили, что произошло в тот день

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29 сентября в Печоре торжественно открыли памятник ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. На мероприятие пришли многие жители города, все прошло торжественно и празднично. Однако месяц спустя некоторые люди все же решили омрачить это событие.

Дело в том, что на открытии присутствовали школьники в форме военнослужащих: кадеты, юнармейцы, курсанты речного училища. Внимание интернет-пользователей особо привлекли кадеты, которые по мнению некоторых пользователей, были слишком легко одеты для осенней северной погоды. Пост-негодование, опубликованный в одной из групп в «ВКонтакте» набрал десятки репостов, комментариев и вызвал волну обсуждений.

На открытии были и военнослужащие.

- Кадеты были привезены в Печору из Кожвы. Совсем еще дети, мальчишки и девчонки, учащиеся, наверное, средних, но никак не выпускных классов. Неизвестно каким местом думали их командиры-руководители, и думали ли они вообще, но посмотрите, как легко эти дети были одеты по сравнению с другими участниками мероприятия и собравшимися зрителями. А погода в тот день была отнюдь не айс, - пишет автор поста.

Также в заметке упоминается, что во время мероприятия некоторые дети падали в обморок и их под руки выводили из строя одного за другим для оказания медицинской помощи. Не забыли и пройтись добрым словом по организаторам открытия памятника и по учителям кадетов.

Кадетам становилось плохо от волнения.

Посмотрев приложенные к новости фотографии общественность разделилась на два лагеря: некоторые поддержали крик негодования, а другие утверждали, что лично присутствовали на мероприятии и видели, что дети там не мерзли, а в обморок падали от волнения.

Ситуацию разъяснили сами учащиеся, которые кстати приехали не из Кожвы, а из пгт. Изъю. Они объяснили, что именно произошло в тот день.

Татьяна Т. рассказала «КП-Коми», что в тот день никто из ее одноклассников не замерз, а сами школьники сейчас смеются от злостных комментариев в Интернете.

- Лично мне было не холодно. Я стояла там вместе со всеми, у каждого под кителями были теплые кофты, также под брюками были теплые колготки или же теплые штаны, - уточнила школьница. - В обморок упала только одна девочка. Как она сказала, у нее просто закружилась голова, другая девочка испугалась и вышла из строя, двум мальчикам стало холодно и они пошли греться.

Также Татьяна вспомнила, что в тот день неподалеку стояла машина, в которой все школьники грелись до начала и после мероприятия. Скорая помощь также была неподалеку.

- Нас туда притащили не насильно, куртки не заставляли снимать. Мы сами захотели снять верхнюю одежду, ведь нам хотелось, чтобы мы стояли красивые, в парадной форме, чтобы нами любовалась, - прояснила ситуацию школьница.

Директор школы №53 пгт. Изъяю также уже наслышана о волне негодования в Интернете, о которой ей рассказали сами кадеты.

- Под форму дети надели теплые вещи. Конечно, это не по сезону, но это было их решение. Вначале на них были еще куртки, но они их сняли, чтобы выглядеть торжественно, - объяснила Людмила Капустина. - Детям стало плохо от волнения, от нахлынувших чувств.

Она также призналась, что ее ученики просто смеялись над комментариями в социальных сетях.

- Им было обидно, что их педагогов ругают. Ведь педагоги, которые был с детьми, просили их одеться, но школьники сами не захотели, - подчеркнула директор.

Напомним, что деньги на установку собирали всем миром, а местные жители признали это событие одним из лучших в городе за последние годы. Идея воздвигнуть памятник в Печоре родилась еще в 1989 году. Активисты боевого братства «застолбили» место под будущий монумент, прикатив на набережную булыжник. Спустя время недалеко появилась бетонная стела с мемориальной плитой, как переходный вариант к памятнику. Разговоры же о возведении бронзового монумента то утихали, то вспыхивали с новой силой. Но к идее относились скептически.