"Нужны люди, которым хочется отоспаться" - в Сыктывкаре ищут врачей, готовых поехать в командировку в Седкыркещ

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-30T12:56:50+03:00

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Работники Сыктывкарской станции скорой помощи ищут медиков, которые готовы на десять дней отправиться в командировку. Место назначения – заречные поселки Седкыркещ, Трёхозёрка, Озёл и Сёйты. Совсем скоро населенные пункты отрежет от "большой земли" и начнется ледостав.

Сейчас во врачебную амбулаторию Седкыркеща уже был доставлен автомобиль скорой медицинской помощи. Главный врач станции Лев Волков отмечает, что эта машина уже известна жителям заречных поселков, так как на нем уже не первый год ездит в командировку временная бригада.

Как рассказал «КП-Коми» врач, подобные бригады направляют туда каждый год.

- Наши ребята каждый год ездят осенью и весной. Раньше была стабильная бригада из двух парней, а в этом году они пожаловались, что им там скучно и перестали ездить. Выпивать там нельзя, клубов нет. Там нужен человек, который хочет отоспаться. Наконец-то прочитать давно отложенную книгу, - рассуждает Лев Волков.

Здесь будет жить временная бригада.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Сейчас на станции продолжается прием заявок от кандидатов, которые захотят провести десять дней вдали от городской суеты.

- Пока у нас нет конкретных имен и фамилий. Но у нас еще есть в запасе недели три. Пока нашли только водителя,- уточнил главный врач. - Никогда неизвестно, когда именно бригаде нужно будет приступить к работе. Этот момент всегда наступает неожиданно. Когда перестают ходить паромы, но еще не налажена пешеходная дорога. Потом нужно дождаться, пока положат мостки на лед. Это тоже всегда происходит по-разному: бывает, что сразу кладут, а бывает и неделю ждем.

Временная бригада будет располагаться в местной амбулатории, здание которой осталось от недостроенной базы отдыха. Там выделяют несколько комнат для медработников. Им также оплатят командировочные расходы.