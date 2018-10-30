Сыктывкарский гример Лиля Кочеткова: "Моя мама не понимает, чем я занимаюсь"

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-30T20:09:43+03:00

Гример Лиля Кочеткова не понаслышке знает, как с помощью кистей и краски превратить принцессу в монстра. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

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Уже завтра весь мир будет праздновать Хэллоуин. Праздник, который пришел к нам из-за границы уже полюбился многим жителям нашей страны, в том числе и сыктывкарцам. Тематические вечера проходят в школах, клубах и даже в библиотеках. Неотъемлемым атрибутом веселья является перевоплощение в нечисть. Нарядится ведьмой, призраком, сделать себе грим Фреди Крюгера – список можно продолжать до бесконечности. Но есть сыктывкарцы, для которых подобные перевоплощения стали частью их жизни.

Гример Лиля Кочеткова не понаслышке знает, как с помощью кистей и краски превратить принцессу в монстра. Свое умение Лиля продемонстрировала «Комсомолке», пока мы брали у нее интервью.

Вы посвящаете гриму все свое время?

- Нет, так как я еще учусь на последнем курсе СГУ им. Питирима Сорокина по специальности «Учитель обществознания и культуролог». Сейчас все спрашивают, пойду ли я работать по профессии. Когда я поступала, то думала, что буду учителем. Первую практику прошла в лагере. Понравилось. После второй появились сомнения, так что пока не знаю. 100% хочу поступать в магистратуру, но в Сыктывкаре нет специальностей, которые мне нравятся.

Для своих перевоплощений девушка пользуется аквагримом.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Как вы начали заниматься фэйс-артом?

- Захотелось попробовать себя в чем-то новом. Раньше ходила в художественную школу, но, к сожалению, не закончила. Потом начала заниматься фотографией. Когда очередь дошла до грима, то сразу поняла, что это мое. Первый образ был в 2015 году. Я сделала себе белое лицо, а из глаз будто текли черные слезы. Показала фотографии друзьям. Они посмеялись, хотя сейчас это популярнейший образ! Через год мой брат решил снять короткометражный фильм ужасов и попросил меня стать их гримером. Мне понравилось. Отмечу, что при этом я не люблю делать обычным макияжем: тени, помада, хайлайтеры. Это все не мое.

Насоздание образа может уходить от 30 минут до нескольких часовФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Что используешь для создания образов?

- Специальный аквагрим. Есть еще театральный грим, но пока он для меня дороговат. Мои наборы стоят от 500 до 800 рублей. Все можно купить в сыктывкарских магазинах. Линзами не пользуюсь, есть пара париков. Хочу заказать силикон, латексные накладки, чтобы можно было конкретно менять свое лицо.

Где модно увидеть ваши перевоплощения?

- Загружаю фотографии в Instagram, VK и Facebook. Сейчас думаю расширять фанбазу, чтобы можно было брать рекламу. Ведь любой труд должен быть оплачен.

Как родители относятся к такому необычному увлечению?

- С ними есть некоторые проблемы. Они у меня старой закалки и не совсем понимают, чем я занимаюсь. При этом они не осуждают сам фэйс-арт, им не нравятся именно мои образы. Я ведь девочка, но люблю рисовать черепа. Вот мама и ругается. Говорит: «Опять своих монстров рисуешь!» А мне нравится. У меня получается.

Все начинается с увлажнения кожи обычным кремом для лицаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Занимаетесь гримом платно?

- Если попросят, то да, но какого-то прайса у меня нет. Могу и бесплатно. Сейчас обращаются люди, которые хотят где-то отдохнуть на Хэллоуин. Иногда фотографирую. Друзья платят символически.

Что вдохновляет на создание образов?

- Иногда просто листаю Instagram и вижу что-то интересное. Сразу появляется мысль воплотить эту идее, но внести в нее нечто свое. Вдохновляюсь фильмами. Например, недавно вышел блокбастер «Веном» и я сразу же сделала себе грим в стиле главного персонажа.

В преддверии Хэллоуина девушка получает тематические заказыФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Не думали зарабатывать на своем увлечении?

- Пока нет. Если я выйду на крупные платформы, например YouTube, то может быть. У меня есть канал, но меня пока не устраивает качество роликов. Сейчас ищу фоны для записи. Нужен свет и оператор.

После грима не бывает проблем с кожей?

- Еще как бывают! Недавно я делала три образа подряд, а потом месяц лечилась. У меня была жуткая сыпь. Лечится она долго и медикаментозно. Но за кожей нужно следить. Смыл макияж – сразу же нанес крем. Я часто забываю это делать и от этого бывают проблемы.

В Сыктывкаре немного специалистов по гримуФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Много ли у нас в Сыктывкаре специалистов по гриму?

- Немного. Три-четыре человека. Но, возможно, каждый визажист может предоставить подобные услуги. Также стала замечать, что есть девушка-визажист, которая копирует мои образы. Меня конкуренция обычно подбадривает, но после таких случаев иногда опускаются руки.

Родители Лили скептически относятся к ее увлечениюФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Есть цели на будущее?

- Сейчас я готовлюсь к конкурсу от крупной российской косметической фирмы. Он будет в марте. Там несколько этапов, а главный приз – поездка в Лос-Анджелес на фестиваль гримеров.

Но девушку это не пугаетФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Образ закончен! Теперь можно и фотографию в Instagram загрузитьФото: Ольга СОЛОВЕЙ