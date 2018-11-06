Демон в юбке: жители Нившеры не могут найти управу на 16-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-06T12:35:16+03:00

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Небольшую сельскую школу в Нившере уже несколько лет подряд держит в страхе одна юная особа. Ее хулиганские выходки могли бы идеально лечь в основу боевика, в котором режиссеру осталось бы придумать только собственный финал – с хэппиэндом или трагической развязкой. Но в отличие от фильма, когда зрители расходятся, у сельских учеников и педагогов остросюжетная кинолента никак не может закончиться.

Головой об дверь

В редакцию «КП в Коми» обратились сразу несколько родителей, чьи дети попали под горячую руку 16-летней Ольги О. (имена всех детей изменены). И все рассказанные ими истории оказались одна безжалостнее другой.

20 октября хулиганка жестоко избила трех сестер 11 и 9 лет. Девочки нарвались на агрессоршу на дискотеке. Ей что-то не понравилось в поведении 11-летней Светы, и она начала таскать ее за волосы. Когда за Свету вступилась ее двоюродная сестра и ровесница Марина, Ольга переключилась на заступницу. Схватила за волосы и несколько раз ударила головой об дверь.

- Никто из девочек не получил серьезных травм. Но они вернулись домой в слезах, долго не могли прийти в себя и выглядели напуганными, - рассказала мама пострадавших Нэля Чернышова.

Родители девочек написали заявление в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела. Как уточнила Чернышова, сотрудники правоохранительных органов квалифицировали всплеск агрессии Ольги как административное правонарушение.

Ольга схватила девочку за волосы и четыре раза ударила ее головой об дверь. Фото: источник yandex.ru

Бьет только беззащитных

Жители Нившеры вывели закономерность. Почти взрослая Ольга выбирает себе в жертвы детей, намного младше себя, и устраивает расправы без присутствия посторонних. Год назад от рук агрессорши серьезно пострадала четвероклассница.

- Ольга прищемила дверью голову моей дочери. В результате ребенка отправили в больницу с сотрясением мозга и ушибами, - описала жуткую ситуацию мама девочки Ирина Михайлова.

Но и в этом случае Ольге все сошло с рук.

- Уже из больницы я написала заявление в полицию, и мне пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Мол, Ольга это сделала не нарочно, а моя дочь дала ей повод для проявления гнева: обзывала ее вместе с другими девочками. Я не одобряю оскорблений, но не понимаю, как взрослая девушка может бить детей, - возмущена Ирина Михайлова.

Ольга ворвалась в класс и запустила в учительницу стулом. Фото: источник yandex.ru

Месть за двойку

Всплески агрессии Ольги О. непредсказуемы. На днях она ворвалась в класс во время урока английского языка и запустила стулом в учительницу.

- Это была ее месть за двойку, которую я ей поставила за плохое поведение, - предполагает преподаватель иностранного языка Лариса Коликова. - К счастью, никто из детей не пострадал, а я успела подставить руку, чтобы стул не попал мне в голову.

За юной агрессоршей давно закрепилась дурная слава: шляется по барам, курит, часто хамит взрослым, нецензурно выражается, уже в третий раз учится в 8 классе. Причины неадекватного поведения Ольги О. никто из жителей Нившеры объяснить не смог, и связаться с мамой трудного подростка редакции «КП-Коми» не удалось.

Но больше всего в этой ситуации удивляет равнодушие руководства школы. Директор учебного заведения Любовь Королева заявила журналисту, что не видит причин не пускать трудную ученицу на порог школы.

- Руководство школы и вышестоящие органы проводят работу по урегулированию ситуации. У нас нет причин отстранять ее от занятий или переводить на индивидуальное обучение. Ее направляли на обследование к психиатру, врач подтвердил, что она здорова, - заявила «КП-Коми» Любовь Королева.

В этой ситуации рискованно стать на чью-либо сторону: обвинить исключительно ребенка, пусть и уже взрослого, 16-летнего, в его жестокости или поддержать родителей, которые вполне оправданно защищают детей от подростка-тирана. Причины, которые толкают Ольгу на поступки, пока еще не подпадающие под уголовную ответственность, могут быть абсолютно скрыты от односельчан. И помочь в этом могут точно не шаблонные, рубящие с плеча методы. А те, которые пусть и не сразу, но приведут к благополучной для всех развязке.

Есть мнение

Светлана Колосова, доктор психологических наук

- Руководство школы обязано каждый день обеспечивать безопасность учеников и учителей. Девочка явно неадекватна и представляет угрозу для всех школьников и сотрудников учебного заведения. И меня удивляет позиция директора учебного заведения. Есть законодательные нормы, обязывающие учебные заведения проводить расследование и учет несчастных случаев. Школа обязана вмешаться в ситуацию и обратиться в правоохранительные органы.