Самый узкий переулок в мире попал в соцсети жителей Коми

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-31T12:48:23+03:00

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Интернет-серферы Коми все чаще снимают сторис с самых загадочных мест столицы, собирая многочисленные лайки. Только в октябре объем трафика, скачанного абонентами «МегаФона» в сети 4G в районе необычных мест, вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в два раза.

Хит в соцсетях пользователей смартфонов – самый узкий переулок в мире. Он расположен между двумя корпусами дома по улице Куратова. В самом узком месте его ширина составляет всего 10 см. Основатели грибного переулка — сыктывкарские блогеры. Цель - распространение идеи «грибного» бренда республики.

«Мы открыли этот переулок несколько лет назад, когда городу не хватало простых и интересных мест. По сей день он продолжает попадать в объективы фотокамер, к нему приходят гости города, фотографируются местные. Переулок выкладывают в Инстаграм, удивляя друзей из других городов. В таких местах создаётся дух города, его индивидуальность. Маленькие почти не заметные объекты перестают быть обыденными и скучными, если им уделять внимание и любить Сыктывкар», - отметил блогер Павел Сафронов.

В список популярных локаций, откуда сыктывкарцы часто выкладывают фотографии в сеть, также вошли стела «Монумент трудовой славы» на кольце и набережная Кировского парка. Здесь абоненты «МегаФона» ежедневно скачивают из всемирной паутины такой объем трафика, который можно сравнить в размещением 800 000 качественных фотографий.

«Наши абоненты смотрят все больше видео, выкладывают сторис, что приводит к росту трафика и нагрузке на сеть. По данным компании Ookla, у «МегаФона» самый быстрый 4G в России и в нашем регионе, средняя скорость скачивания в Сыктывкаре 22 Мбит/c. Для этого мы постоянно работаем над качеством связи – за последние три месяца мы улучшили сеть в районе Кировского парка, на улицах Кутузова, Кирова и Куратова, где и находится грибное место», – рассказал руководитель отделения компании «МегаФон» Игорь Прозоров.

Отправлять фото и видео во всемирную сеть людям помогает хороший сигнал. Напомним, что в настоящее время в зоне действия 4G сети «МегаФон» проживает 85% населения Республики Коми.