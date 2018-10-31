"Хэллоуин сопровождается бесовскими шествиями со свечами и тыквами," - владыка Питирим

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-31T16:59:27+03:00

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Сегодня молодежь будет радостно отмечать День всех святых, или Хэллоуин. Красочный праздник, неизменным атрибутом которого является светильник из тыквы, а также костюмы ведьм, оборотней, вампиров и прочей нечисти, с каждым годом набирает популярность. Тематические вечеринки на 31 октября неизменно приносят сверхприбыль ночным клубам. Высок спрос и на праздничную амуницию. Словом, выигрывает и народ, и бизнес.

Владыка Питирим: "Этот праздник сопровождается бесовскими шествиями со свечами и тыквами." Фото: личная страница владыки Питирима в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Однако русская православная церковь не приветствует празднование Хэллоуина. Почему? За разъяснениями "КП в Коми" обратилась к Архиепископу Сыктывкарскому и Коми-Зырянскому Питириму.

- Этот праздник пришел из католической церкви, а православная церковь не признает католических святых. Именно поэтому мы не рекомендуем нашим прихожанам отмечать Хэллоуин, тем более, что этот праздник сопровождается бесовскими шествиями со свечами и тыквами. Подобного рода смех и веселье не граничат со здравосмыслием, а нередко несут антиморальный характер. Мне рассказывали пожилые прихожане, как хэллуинщики ночью стучали к ним в окно тыквой. Для молодежи это веселье, а старики испугались. Хэллоин - это не безобидное веселье, а нездоровый смех, подпадающий под слова Христа: "Горе вам, смеющиеся, ибо возрыдаете." Церковь не против радости, не против улыбок, но нельзя смеятся над беззащитными людьми, тем более, стариками. Хэллуинщики надсмехаются на православными людьми, и это антиморально, - объяснил "КП в Коми" владыка Питирим.