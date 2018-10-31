2018-10-31T16:59:27+03:00
Общество

"Хэллоуин сопровождается бесовскими шествиями со свечами и тыквами," - владыка Питирим

Глава Сыктывкарской и Коми-Зырянской православной церкви объяснил, почему не рекомендует прихожанам праздновать День всех святых
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Русская православная церковь не приветствует празднование Дня всех святыхРусская православная церковь не приветствует празднование Дня всех святыхФото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

Сегодня молодежь будет радостно отмечать День всех святых, или Хэллоуин. Красочный праздник, неизменным атрибутом которого является светильник из тыквы, а также костюмы ведьм, оборотней, вампиров и прочей нечисти, с каждым годом набирает популярность. Тематические вечеринки на 31 октября неизменно приносят сверхприбыль ночным клубам. Высок спрос и на праздничную амуницию. Словом, выигрывает и народ, и бизнес.

Владыка Питирим: "Этот праздник сопровождается бесовскими шествиями со свечами и тыквами." Фото: личная страница владыки Питирима в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Владыка Питирим: "Этот праздник сопровождается бесовскими шествиями со свечами и тыквами." Фото: личная страница владыки Питирима в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Однако русская православная церковь не приветствует празднование Хэллоуина. Почему? За разъяснениями "КП в Коми" обратилась к Архиепископу Сыктывкарскому и Коми-Зырянскому Питириму.

- Этот праздник пришел из католической церкви, а православная церковь не признает католических святых. Именно поэтому мы не рекомендуем нашим прихожанам отмечать Хэллоуин, тем более, что этот праздник сопровождается бесовскими шествиями со свечами и тыквами. Подобного рода смех и веселье не граничат со здравосмыслием, а нередко несут антиморальный характер. Мне рассказывали пожилые прихожане, как хэллуинщики ночью стучали к ним в окно тыквой. Для молодежи это веселье, а старики испугались. Хэллоин - это не безобидное веселье, а нездоровый смех, подпадающий под слова Христа: "Горе вам, смеющиеся, ибо возрыдаете." Церковь не против радости, не против улыбок, но нельзя смеятся над беззащитными людьми, тем более, стариками. Хэллуинщики надсмехаются на православными людьми, и это антиморально, - объяснил "КП в Коми" владыка Питирим.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дмитрий Солоников: Новый год и должен быть главным праздником - людям надоела политика
Директор Института современного государственного развития прокомментировал «КП» то, как россияне воспринимают современные праздники и их место в своей жизни — согласно свежему опросу ВЦИОМа...
Новости 24
В Минэнерго Коми объяснили, зачем повышать тарифы на мусор
Жительница Воркуты: «Охранник избил ребенка палкой с гвоздями»
В Сергиевом Посаде пенсионер из Коми осквернил памятник Ленину
Полиция не будет наказывать интинку, заморившую домашних животных голодом
В Коми произошло тройное ДТП, где все водители - женщины
По вине пьяного водителя в Ухте погиб его пассажир
Стало известно, сколько заработали медики Коми в 2018 году
Педагоги в Коми в среднем получают более 40 тысяч рублей
В Сочи трагически погиб 24-летний уроженец Ухты
На трассе Чебокрсары – Сыктывкар опрокинулся внедорожник: пострадали трое
Ухтинец прошел второй этап отбора шоу «Танцы»
В Корткеросском районе водитель попал в ДТП и сбежал
На трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск перекрыли мост
В воскресенье в Коми мокрый снег и гололед
В Усинском районе погиб водитель "Нивы", вылетевшей в кювет