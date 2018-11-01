2018-11-01T11:24:21+03:00
Общество

В Шереметьево совершил посадку самолет Сыктывкар-Москва со сработавшим датчиком дыма

В ходе инцидента никто не пострадал.
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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В четверг, 1 ноября, в московском аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100. У воздушного судна во время полета сработали датчики дыма в грузовом отсеке.

Как пишет газета «Известия», лайнер выполнял рейс 1397 из Сыктывкара в российскую столицу. Позже выяснилось, что срабатывание датчиков дыма было ложным. Посадка прошла завершилось, самолет не получил повреждений. В ходе инцидента никто не пострадал.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что в московском аэропорту при посадке загорелся самолет с пассажирами. В Шереметьеве опровергли информацию о приземлении самолета из Сыктывкара из-за возгорания в грузовом отсеке. Ранее такая информация появилась в нескольких СМИ.

«Факт возгорания не подтверждаем», – сказали Агентству «Москва» в пресс-службе авиагавани. В пресс-службе «Аэрофлота» агентству также не подтвердили информацию об инциденте.

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