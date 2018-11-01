В Сыктывкаре рядом с крупными ТРЦ строят очередную торговую точку

СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-01T16:11:51+03:00

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В Сыктывкаре между домами №№12 и 14 по улице Малышева начали строить новую торговую точку. Жители в недоумении: в июне состоялись общественные слушания, на которых люди решили, что новый торговый центр им не нужен.

Горожане заметили новую стройку в сыктывкарской Орбите на прошлой неделе. Активисты движения «Орбита за комфортный Сыктывкар» написали, что возведение объекта их обескуражило:

- Несмотря на несогласие жителей ближних домов и заключение комиссии, а также постановление мэра об отказе на условно разрешённый вид использования земельного участка, рабочие начали стройку, - написали в соцсетях недовольные жители.

Напомним, в июне мэрия не выдала разрешение на строительство предпринимателю Валерию Авакяну. Тогда на общественных слушания люди эмоционально высказывались, что им не нужен торговый центр в армянском стиле и с коми орнаментом.

Именно поэтому сам факт строительства поверг людей в недоумение. Они обратились к подрядчику с вопросом, что они строят:

- Рабочие ответили, что никаких документов у них нет, всё - у заказчика. По телефону предприниматель Авакян сообщил, что хоть администрация и не дала добро на последний проект, но малый проект на 60 кв.м. у него согласован, - отметил активист Станислав Штралер.

Фото: Орбита за комфортный Сыктывкар

Эту информацию газете «Комсомольская правда в Коми» подтвердил и предприниматель Валерий Авакян:

- Я написал в администрацию Сыктывкара, чтобы мне разрешили построить объект площадью более 150 квадратных метров. Для этого проект выставили на общественные слушания. Половина людей были против возведения, половина – за. Соответственно, не разрешили построить красивый двухэтажный торговый дом на 150 квадратных метров. Решил, что построю объект на 60 квадратных метров, на который получено разрешение на строительство. Это будет торговая точка, в которой можно будет приобрести журналы и книги для школы, - сообщил Валерий Сергеевич.

Правда, эти слова не совсем успокоили сыктывкарцев, которые пишут: «Были нарушения работы в охранной зоне коммуникаций, пролегающих рядом с территорией, где идет строительство».