В Усинске открыли планетарий для детей

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-01T16:05:06+03:00

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Удивительный и увлекательный космос стал ближе для юных усинцев – реализовать проект удалось при поддержке ЛУКОЙЛ-Коми.

Для усинского Центра дополнительного образования детей приобрели мобильный планетарий. Он представляет собой шатер, вмещающий до 25 человек: здесь посетители могут погрузиться в увлекательный мир звезд, узнать о том, какие из них и в какое время года светят ярче, как называется самое большое светило каждого созвездия и многое другое. В планетарии можно посмотреть 10 познавательных фильмов о планетах и галактиках – кадры транслируется с помощью проектора, а уникальная система зеркал позволяет создать панорамный эффект и охватить весь купол планетария.

– Сегодня ЦДОД расширяет свои горизонты, потому что от дел земных мы переходим к делам космическим, – отметил на открытии планетария руководитель Управления образования администрации Усинска Юрий Орлов. – Нам давно хотелось развивать астрономию и космические программы в нашем Центре дополнительного образования детей, потому что это так удивительно и интересно – смотреть на небо и наблюдать за тем, что там происходит. И вот благодаря поддержке ЛУКОЙЛ-Коми у нас появилась такая возможность.

Ребята были в восторге от увиденного. Казалось, созвездия были настолько близко, что до них можно было дотянуться рукой, а спецэффект создавал иллюзию полета по ночному небу.

От имени генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми Александра Голованева с замечательным приобретением детей и взрослых поздравил сотрудник предприятия, депутат Совета Усинска Юрий Лодыгин.

Юные усинцы пришли в полный восторг от увиденного. Казалось, созвездия были настолько близко, что до них можно было дотянуться рукой, а спецэффект создавал иллюзию полета по ночному небу. Ребята не хотели, чтобы увлекательное путешествие по просторам космоса заканчивалось.

Посетить мобильный планетарий могут не только воспитанники ЦДОД, но и все желающие. Центр принимает заявки от школ и детских садов. А устраивать космические одиссеи при желании можно и за пределами образовательного учреждения: оборудование мобильного планетария в собранном виде нетрудно перевозить.