2018-11-01T16:45:51+03:00
Общество

Ледяной дождь в Сыктывкаре: дороги превратились в каток и спровоцировали волну ДТП

За день произошло шесть административных ДТП
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Константина Кетова/Автотема 11Фото Константина Кетова/Автотема 11
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В Сыктывкаре в первой половине дня за полчаса произошло пять административных ДТП. Во второй половине дня – еще одна авария. Автомобилисты винят в этом редкое явление – ледяной дождь.

«Ребята ездим аккуратнее, на дорогах сильный гололёд!» - вещали сыктывкарские автомобильные паблики в самого утра. Сегодня, 1 ноября, после дождя в столичном регионе наступило резкое похолодание, которое превратило лужи в лёд.

«После дождя замерзла дорога. За полчаса – пять аварий. После обеда – в Орбите автобус с кроссовером не поделили дорогу. Пострадавших в ДТП не было», - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

Отметим также, что из-за ледяного дождя в Сысольском районе Коми произошло смертельное ДТП. Столкновение двух фур унесло жизнь человека. Масштабы аварии можно оценить с помощью видео очевидца, которое мы опубликовали вот ЗДЕСЬ.

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