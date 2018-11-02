Детали страшного ДТП в Коми, которое унесло жизни двоих: водитель фуры «Магнита» не справился с управлением

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-02T11:51:51+03:00

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Стали известны все подробности смертельного ДТП с большегрузами, которое унесло жизни двоих человек. Водитель лесовоза, который имел 25-летний стаж вождения на большегрузах, погиб на месте, водитель фуры «Магнита» скончался в больнице.

Страшная авария произошла вчера, 1 ноября, около 10:35. Как сообщает региональное ГИБДД, водитель фуры «Магнита» - MAN- двигался по автодороге Чебоксары-Йошкар-Ола-Киров-Сыктывкар и, не справившись с рулевым управлением, допустил занос прицепа. В результате он столкнулся МАЗом, который ехал навстречу. Затем MAN выехал на встречную полосу движения, где в лобовом столкновении протаранил лесовоз VOLVO.

В тройном ДТП выжил лишь водитель МАЗа 1983 года рождения, который получил травмы различной степени тяжести. Водитель лесовоза скончался до приезда скорой помощи, а водитель фуры «Магнита» - в Сысольской ЦРБ.

Известно, что водитель лесовоза был опытным автомобилистом. Как пишут знавшие его, 48-летний мужчина имел 25 лет стажа вождения на тяжеловесных машинах. Поэтому смерть мужчины повергла в шок его родных и близким. У водителя осталось двое детей.