«Ночь искусств» и «живая» дискотека: вкусная «солянка» выходных в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 12:18 2018-11-02T12:32:30+03:00

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Этот уикэнд в Сыктывкаре пройдет под знаком прекрасного: «Ночь искусств», «Театральный квиз», «живая» кавер дискотека с хитами на любой вкус — только успевай ходить с одного мероприятия на другое. Чтобы было проще, мы составили для вас афишку-подсказку: где, когда и в какое время все будет проходить. Читаем статью — и создаем выходные под свои желания.

В Нацмузее устроят джазовую вечеринку

ЧТО: В воскресенье сыктывкарцы окунутся в «Ночь искусств-2018». В Национальном музее для гостей приготовили джазовую вечеринку на выставке Пабло Пикассо и интерактивный бардовский концерт; в Национальной галерее — мастер-классы, квест с дополненной реальностью, презентацию новых проектов; в Центре культурных инициатив «Югор» — встречи с художниками, «живопись в воздухе» — жестовое пение, буккроссинг и лекторий. Нельзя все это пропустить — берем друзей и идем в культурный рейд!

ГДЕ: Национальная галерея, Нацмузей, Центр культурных инициатив «Югор».

КОГДА: 4 ноября. С 18 часов — в Нацгалерее, с 10 часов — в Нацмузее, с 19 часов — в «Югоре».

Группа "Текила Tesla"

ЧТО: Отряхнуться от серых будней можно будет на live-дискотеке от кавер-группы «Текила Tesla». Крутой живой звук и солянка из разнообразных зарубежных и отечественных хитов — на какой ещё дискотеке будут соседствовать Элвис Пресли и группа «Браво»? Билет будет стоить 200 рублей, а студентам он обойдется всего лишь 100 рублей.

ГДЕ: Лофт «Чаща».

КОГДА: 2 ноября, в 21 час.

Один из организаторов баттла - поэт Маяк Митюнин

ЧТО: Три этапа, 12 поэтов и максимальная открытость — в Сыктывкаре пройдет баттл стихотворцев «Трибуна С». Цензуры не будет, а победителя определят путем голосования. В антрактах судей-зрителей будут развлекать приглашенные музыканты.

ГДЕ: Клуб «Маяковский».

КОГДА: 2 ноября, в 21.30.

ЧТО: Театр оперы и балета в этом году тоже включился в «Ночь искусств-2018». Для своих посетителей он приготовил «Театральный квиз» — командную интеллектуально-развлекательную игру. Все участники гарантированно получат подарки, а победитель — крутой приз. Кроме того, желающие смогут сделать снимки на память с театральным реквизитом в специальной фотозоне.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: 4 ноября, в 17 часов.

Отрывок из спектакля

ЧТО: Эти выходные — просто отличная возможность заразить всю семью любовью к искусству: под руку с самыми маленькими можно отправиться на «Королевских зайцев». Это один из лучших спектаклей Мурманского областного театра, который приезжает с гастролями в Сыктывкар. В «Королевских зайцах» есть добрый юмор, динамичный сюжет и сказочная мораль. Ещё он идет всего 50 минут — то, что нужно для первого знакомства малыша с миром театра.

ГДЕ: Драмтеатр имени Савина.

КОГДА: 3 ноября, в 11 и 14 часов.