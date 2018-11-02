Рейтинг убитых дорог у детсадов Сыктывкара: когда отремонтируют?

СЕГОДНЯ 16:08 2018-11-02T16:40:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Осень — это время, когда несовершенства столицы Коми цветут особенно ярким цветом: гигантские лужи и ямы во дворах. Жалобы на ненадлежащее качество дорожного покрытия в дворовых территориях в Сыктывкаре не утихают круглый год. Количество недовольства, как правило, увеличивается в осенний период, когда несовершенства бугристых и ямочных дорог во дворах пуще бросаются в глаза.

Мы послали запросы в мэрию Сыктывкар и Эжвы по поводу самых страшных дорог, фото которых присылают в редакцию горожане. В зоне внимания — подъезд к детсадам столицы Коми и затопленный бульвар Первостроителей.

Сыктывкарцы: «Разбитая дорога ведет в детский сад №30 по улице Ручейной в Сыктывкаре. Когда ее отремонтируют?»

Такая дорога раздражает сыктывкарских мамочек

Мэрия: «Сотрудники Управления ЖКХ в ходе выездной проверки замерили и определили объем работ по ремонту дорожного полотна на проезде от разворотной площадки остановочного пункта «Опытная станция» до поворота на садик в районе дома №26 по ул. Ручейная, далее до МБДОУ «Детский сад №30», расположенного по адресу ул. Ручейная, д. 19. Ремонт проезда планируется выполнить в рамках реализации плана приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» в 2019 году. Кроме того, в настоящее время Комитетом по управлению муниципальным имуществом начала работа по включению указанного проезда в реестр муниципальной собственности администрации МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» с последующей передачей на обслуживание МКП «Дорожное хозяйство».

Сыктывкарцы: «Вот по такой дороге приходится лавировать мамам, чтобы добраться до детского сада № 117 на улице Морозова, 168».

Тяжело с колясками - по ухабам

Мэрия: «Это внутридворовой проезд дома, который входит в границы его придомовой территории. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к ним проводится в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории МО ГО «Сыктывкар» (2018-2022)». В настоящее время прием заявок на участие в вышеуказанной программе на 2018 год завершен. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, утвержден общественной комиссией.

Сыктывкарцы:«Летом были ремонтные работы возле садика №36 по улице Маяковского. Сейчас невозможно идти в садик с детьми: одна грязь и лужи».

Дорога пугает своим несовершенством

Мэрия: «В летний период в районе детского сада №36 проводились работы по ремонту теплосети. При производстве работ заезд на детский сад не демонтировался. Грязь на проезде — это результат того, что машины ставят на газон и выносят грунт на колесах. На сегодня проведено подметание тротуара и заезда, а также установлены бетонные блоки для предотвращения заезда на газон. В настоящее время администрацией Эжвинского района рассматривается вопрос о включении в проект бюджета 2019 года ремонта заезда к детскому саду №36. Работы будут проведены при выделении средств».

Сыктывкарцы: «Бульвар Первостроителей в Эжве. Год назад здесь отрыли детскую площадку. До площадки еще до снега приходилось плыть по пешеходной зоне. Сейчас там — гололед».

Лужа не исчезает несколько лет

Мэрия: «Проблема появилась не после строительства бульвара, а после возведения торгового центра рядом. Именно тогда была нарушена система водоотведения с дворовых проездов. Система ливневой канализации в этом месте отсутствует. Для решения проблемы необходимо провести геодезические работы, чтобы определить, как восстановить отток воды. Работы возможно провести в летний период 2019. До момента решения проблемы рекомендуется пользоваться пешеходной зоной бульвара».

Как подать заявку на благоустройство двора?

Заявки с прилагаемыми к ним документами подаются заинтересованными лицами в период с 01 августа по 01 ноября предшествующему году реализации программы в рабочие дни по адресу: Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 223. Таким образом, люди могут подать заявку на участие дворовых территорий многоквартирных домов в программе на 2019 год и последующие годы.

Во-первых, сыктывкарцам необходимо провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома и принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома в вышеуказанную программу.

Во-вторых, горожане должны предоставить в администрацию МО ГО «Сыктывкар» следующие документы:

- заявка в двух экземплярах;

- согласие на обработку персональных данных;

-оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом

многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями жилищного законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории

Кроме того, заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:

- минимальный перечень работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн;

- дополнительный перечень работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение;

г) устройство пандуса.

Кстати, выполнение видов работ из дополнительного перечня осуществляется при условии софинансирования заинтересованными лицами в размере не менее 10 процентов от общей стоимости. Ознакомиться с вышеуказанным постановлением можно по ссылке: http://сыктывкар.рф/component/attachments/download/18782 .