Наталья Михальченкова лишилась министерского портфеля, но сохранила пост в правительстве Коми

СЕГОДНЯ 16:20 2018-11-02T16:36:42+03:00

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В блестящей карьере Натальи Михальченковой произошел странный поворот: сегодня она покинула пост министра образования, науки и молодежной политики, но сохранила за собой портфель заместителя правительства Республики Коми.

Распоряжение об освобождении Натальи Михальченковой с министерской должности и с поста вице-премьера подписал сегодня Глава Коми Сергей Гапликов. В этом же документе руководитель республики назначил госпожу Михальченкову заместителем председателя правительства Коми. На должность исполняющего обязанности министра назначена Наталья Якимова.

Об этом "КП в Коми" сообщили в пресс-службе регионального минобраза.