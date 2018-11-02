Наталья Михальченкова лишилась министерского портфеля, но сохранила пост в правительстве Коми
В блестящей карьере Натальи Михальченковой произошел странный поворот: сегодня она покинула пост министра образования, науки и молодежной политики, но сохранила за собой портфель заместителя правительства Республики Коми.
Распоряжение об освобождении Натальи Михальченковой с министерской должности и с поста вице-премьера подписал сегодня Глава Коми Сергей Гапликов. В этом же документе руководитель республики назначил госпожу Михальченкову заместителем председателя правительства Коми. На должность исполняющего обязанности министра назначена Наталья Якимова.
Об этом "КП в Коми" сообщили в пресс-службе регионального минобраза.