В Коми одна за другой закрываются типографии

2 Нояб. 23:15 2018-11-02T23:18:51+03:00

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В Коми последние месяцы доживают ряд муниципальных типографий. Государственные печатники давно переживают не лучшие времена.

Невыгодное дело

В этом году первой прикрыли типографию в Сосногорском районе.

- Районная типография давно перестала печатать газеты и в последние годы выпускала только бланки. В условиях рыночной экономики содержать нерентабельный МУП — дело для администрации очень затратное, - отметили в руководстве муниципалитета. - Все сотрудники типографии уже устроились на новые рабочие места, поэтому сокращений не будет. До конца года мы завершим ликвидацию предприятия.

В аналогичной ситуации оказалась единственная в Троицко-Печорском районе государственная типография. По словам первого замглавы района Алексея Целищева, местный печатный цех не оправдывал своего прямого предназначения:

- Газету там не печатали уже давно. Единственное, чем занималась типография, это продажа канцтоваров, - отметил чиновник. - Сейчас нам необходимо закрыть долги по зарплате перед сотрудникам предприятия, а затем подать заявку на банкротство.

Заломили цену?

Иная картина сложилась в Ухте. С 2013 года городская администрация, которая владеет 100% акций типографии, регулярно выставляла на продажу предприятие. Однако заявок на торги не поступало и их признавали не состоявшимся.

Летом этого года мэрия снова попыталась продать старейшую городскую полиграфию в частные руки, но торги вновь отменили. Ежегодное дежавю надоело чиновникам и они проголосовали «за» ликвидацию типографского цеха. Сотрудники же предприятия считают, что власти заломили слишком высокую цену:

- Мы самоокупаемы. На последних торгах были потенциальные покупатели — предприниматели из Москвы, но их не устроила цена (за предприятие мэрия хотела получить 10 млн 192 тыс. руб. - ред), - сообщили в типографии.

Представительница печатного цеха заявила, что закрытие муниципальной типографии Ухты обернётся проблемами как для местных потребителей, так и для иногородних заказчиков. «Мы единственные, кто печатали журналы для детских садов и школ. Коммерческие полиграфисты отказываются брать штучные заказы, им это невыгодно, ведь нужное оборудование находится в Сыктывкаре. Мелкие заказы не будут перекрывать затраты на доставку до Ухты», - отметила собеседница.

Газета на миллион

Кроме того, в типографии Ухты выпускают несколько районных газет: «Заря» (Троицко-Печорский район), «Волна» (Печора), «Сияние Севера» (Вуктыл) и «Новый Север» (Ижемский район). И стало быть редакциям придется искать типографии, где по приемлемой цене буду печатать тиражи. В сельских районках серьезно обеспокоены этим обстоятельством.

- Придется заказывать газету в Сыктывкаре или Кирове, что увеличит транспортные расходы на доставку тиража. Дополнительные траты лягут на плечи редакции, - отметили в редакции газеты «Заря».

Как пояснили в ухтинской администрации, ликвидация типографии — мера вынужденная. Связана она с отсутствием у предприятия стабильных заказов.

- Единственный акционер ОАО «Ухтинская городская типография» - мэрия, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом. В июле этого года акционер принял решение ликвидации ОАО, - отвечает пресс-секретарь мэрии Евгений Грох. - Такое решение было рекомендовано Советом директоров в связи с тяжелым финансовым положением предприятия. У типографии не было стабильного дохода и регулярных заявок, что привело к убыткам.

В современных условиях, когда муниципалам не хватает средств на решение первоочередных задач — ремонт дорог, школ, больниц (многие из них находятся в аварийном состоянии), власти вынуждены приносить в жертву печатные цеха. В советское время на содержание типографий, закупку печатного оборудования тратили огромные деньги. Учитывая, что сегодня один газетный станок стоит несколько миллионов долларов, ни одна администрация (тем более сельская) не станет вкладываться в столь затратный, да к тому же нерентабельный проект.