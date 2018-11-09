Спикер совета Сыктывкара начнет получать зарплату

Сыктывкарский совет намерен предоставить своему спикеру Анне Дю возможность получать заработную плату. Вопрос о переводе председателя представительного органа власти на освобожденную основу рассматривался сегодня на заседаниях постоянных комиссий.

Вступая в должность председателя совета в мае 2017 года, Анна Дю заявила об отказе получать зарплату за свою деятельность на столь ответственном посту. Свое решение леди-спикер объяснила просто: доход ей приносит семейный бизнес, и она планирует совмещать работу в совете с коммерцией. Уточним, что законодательство допускает такой вариант депутатской деятельности, юридически он называется работа на неосвободженной основе.

Сегодня депутаты приняли решение перевести Анню Дю на освобожденную основу. А это означает, что спикер сосредоточится только на работе в совете и будет получать за это заработную плату. Оклад Анны Феликсовны составит 17 тысяч 273 рубля.

- Работа в совете отнимает массу времени, нередко мой рабочий день выходит за установленный трудовой график. Именно поэтому мне было достаточно сложно вести бизнес и выполнять свои обязанности на посту председателя совета, - объяснила свое решение Анна Дю на брифинге после заседания комиссий.

В ходе заседания вице-спикер совета Галина Лапшина предложила вернуть зарплаты руководителям постоянных комиссий представительном органе муниципальной власти. Ее идея получила одобрение, но не будет вынесена на сессию совета. Депутаты для начала предоставят зарплату Анне Дю.