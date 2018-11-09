Концерт блогера-путешественника и «Живописные грёзы»: куда можно сходить на этих выходных в Сыктывкаре

Вы хотите примерить на себя одновременно две роли: Маргариты из известного произведения Булгакова и комиссара из игры «Мафия»? Узнать, где будет давать концерт блогер-путешественник из Хабаровска? Окунуться в «Живописные грёзы». Если на все вопросы вы ответили «да», то скорее читайте наш дайджест — в нем все ответы, как сделать крутыми эти выходные в Сыктывкаре.

"Жизненноважно" не в первый раз будут выступать в "Маяковском"

ЧТО: «Маяковский» раз за разом «варит» крутые и по-своему «теснокомпанейские» рок-концерты, которые отлично подходят любителям качественной музыки. В этот раз «ингредиентами» станут две группы — «Жизненноважно» и «Softy Airbag». Разбавлять свой меломанский плейлист панком со смыслом можно будет 3,5 часа клуб утихнет только в два часа ночи.

ГДЕ: Клуб «Маяковский».

КОГДА: 10 ноября, с 22.30.

ЧТО: Для любителей художественной литературы и интеллектуальных игр есть развлечение два в одном литературная мафия. В это воскресенье новая игра: мистика чисел (11.11) смешается с загадочностью «Мастера и Маргариты» Булгакова. Хотели бы примерить на себя роль Бегемота-комиссара или Мастера-мафиози? Тогда — вперед! Организаторы обещают также сюрприз и викторину о жизни и произведениях Ивана Тургенева (в ноябре будет 200 лет со дня его рождения).

ГДЕ: Национальная библиотека.

КОГДА: 11 ноября, в 11 часов.

"Кадр" "Цыганского барона"

ЧТО: Добрая, как все сказки со счастливым концом, оперетта «Цыганский барон» поднимет вам настроение после изматывающих будней. Кроме теплого финала в оперетте спряталось зерно притчи и музыка Иоганна Штрауса. У спектакля нет возрастных ограничений — можно сходить вместе со всей семьей.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: 10 ноября, в 18 часов.

Концерт блогера пройдет в Юношеской библиотеке

ЧТО: В Сыктывкар приехал блогер-путешественник, режиссер, бард, рок-музыкант Павел Баканов из Хабаровска. Места, в которых он бывает, музыкант любит «отмечать» концертами. Столица Коми не стала исключением: Павел Баканов обещает устроить концерт, в который войдут старые и новые песни, народный фольклор и редкие композиции.

ГДЕ: Юношеская библиотека Республики Коми.

КОГДА: 9 ноября, в 18.30.

Фото с сайта "Югора"

ЧТО: Впереди два дня выходных — можно рассмотреть «Живописные грёзы» Вадима Кононова в мельчайших цветовых подробностях. Его картины навевают созерцательное настроение и подталкивают к размышлениям. Сходите на выставку — хорошо отдохнут не только ваши глаза.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор».

КОГДА: Все выходные, с 11 до 18 часов.

26 ноября, в концертном зале Гимназии искусств покажут благотворительное музыкальное представление «Приключения Буратино». Сходив на него, вы увидите не только спектакль с яркими хореографическими номерами и множеством, но и сделаете доброе дело: все деньги пойдут на поддержку и развитие одаренных детей Коми в области спорта и искусств. Размах у сказки будет большой: в постановке будут участвовать интерактивный театр «Сюрприз», детская театральная студия «Я-артист», спортивная школа олимпийского резерва «Юность», студия современного танца «АПЕЛЬСИН», танцевально-акробатическое шоу «SPLASH» и вокальная группа Ансамбля песни и танца «Дружба». Уже по дороге в зал, вы сможете ощутить дух детства: в фойе концертного зала будет идти игровая программа «По дороге сказок». Выступление будет единственным, так что нужно забронировать билет по телефону 35-46-32.