День народного единства в Сыктывкаре отметят забегом и хороводами

СЕГОДНЯ 01:56 2018-11-03T02:02:11+03:00

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Мероприятия по случаю праздника развернутся 4 ноября сразу на трех площадках столицы Коми – Театральной площади, «под часами» у Центрального бассейна и в парке имени С.М.Кирова. Об этом сообщает администрация Сыктывкара.

Старт праздничных мероприятий будет дан в 11:00 на Театральной площади. Здесь состоится митинг-концерт «В единстве наша сила», к участию в котором приглашаются все желающие. Собравшихся на ожидает культурная программа с участием городских и республиканских творческих коллективов и солистов, например – ансамбля народной песни «Северная околица», ансамбля МЧС по Коми «Пламя 21» и солистов Коми республиканской филармонии. Кроме этого, на митинге выступят представители общественных организаций и объединений.

С 11:00 до 13:00 на спортплощадке парка имени С.М.Кирова (спуск с ул.Орджоникидзе) состоится спортивно-развлекательная программа. До 11:30 будет идти регистрация на спортивные и массовые забеги. Старт забега для сильнейших будет дан в 11:30, массовый забег начнется в 12:00. На всем протяжении мероприятия будет работать спортивная анимация для всех желающих.

На площадке «под часами» с 12:00 до 14:00 пройдет празднично-игровая программа для детей «Вместе мы одна семья». Дошколят и школьников города, детей и подростков ждут сказочные персонажи, которые непременно создадут атмосферу праздника. В программе – танцевальные игры и конкурсы, хороводы, детская анимация на свежем воздухе. Самых активных ждут сладкие призы. На этой же площадке будет проходить праздничная торговля.

Кстати

Для безопасности горожан в этот день с 08:00 до 14:00 будет перекрыт проезд к Театру оперы и балета РК со стороны улицы Коммунистической.