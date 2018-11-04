2018-11-04T15:17:46+03:00
Общество

Ни один из наставников «Танцев на ТНТ» не взял ухтинца в команду

Жастилек Роман не прошел отбор
Дарья ЮДИНА
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Роман ЖастилекРоман Жастилек
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В шоу «Танцы на ТНТ» идут отборочные туры: наставники набирают свои команды. Вчера в дуэте с участником из Израиля выступал ухтинец Жастилек Роман. Несмотря на то, что он успешно добрался до отборочных, никто из наставников не взял ухтинца под свое крыло.

Напомним, что участник ухтинской команды «United Bit» сумел вытащить счастливый билет на кастинге, несмотря на неоднозначное мнение судей. Для участия в шоу танцор взял псевдоним Жасэ. На втором этапе он поразил жюри, станцевав в стиле Vogue (для ухтинца это был первый опыт). Несмотря на это, его, как и его партнера Алладина из Израиля, наставники решили не брать в свою команду.

— Сказать, что я расстроился ничего не сказать. Но опыт, который я получил здесь — это что-то немыслимое, его нужно переваривать очень много времени. Я говорю всем большое спасибо: тем, кто меня поддерживал, тем, кто давал мастер-классы и такую информацию. Это было реально круто, просто бомба! — сказал напоследок Жасэ.

Жасик Роман (United Bit, г.Ухта) и Алладин (Израиль) в Танцах на ТНТ 03.11.2018.первое выступление 20.10.2018 https://vk.com/video-87954448_456239713 второе выступление 27.10.2018 https://vk.com/video-87954448_456239718

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