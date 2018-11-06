Министр культуры Коми заинтересовался калининградской баскетбольной площадкой

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-06T16:55:23+03:00

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Министр культуры и туризма Коми Сергей Емельянов не ограничивается только своей сферой деятельности. Как сообщает портал «Новый Калининград», чиновника заинтересовала баскетбольная площадка, расположенная под эстакадным мостом на острове Канта. Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак вспоминает, что его коллегу из Коми впечатлил местный Центр уличного баскетбола.

- Баскетбольная площадка тоже является привлекательным объектом для определенной целевой категории туристов. Потому что, когда я туда приводил своих гостей, они сразу спрашивали, сколько это стоит, начинали фотографировать, поскольку они тоже чаще всего чиновники, - вспоминает Андрей Ермак. - Спрашивали: а как вы это сделали, мы тоже хотим. Например, мой товарищ из Сыктывкара, который здесь был, министр культуры Коми Сергей Емельянов, он просто конкретно начал фотографировать и спрашивать, как воспользоваться нашим опытом, чтобы сделать у себя в Сыктывкаре. Я так представлял, что Сыктывкар — не самый баскетбольный город, но его это очень сильно заинтересовало.

Фото: Виталий Невар, «Новый Калининград»

В тоже время калининградскую площадку преследует волна неудач. Центр уличного баскетбола под эстакадным мостом торжественно был открыт в начале декабря 2017 года. В том же месяце доступ на площадку был закрыт. В январе 2018 года площадка была подтоплена. В начале марта стало известно, что состояние эстакадного моста в областном центре резко ухудшилось. Горвласти поручили провести ремонт компании депутата горсовета Сергея Григоренко «ДСП» в рамках контракта по ремонту и содержанию автомобильных дорог Калининграда. В ходе работ спортплощадку засыпало строительным мусором, из-за чего она была испорчена. Вновь площадку открыли только в конце июня 2018.

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