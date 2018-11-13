Жители Седкыркеща могут не вернуться домой
Сегодня на общегородской планерке мэр Сыктывкара Валерий Козлов представил нового руководителя МКП "Жилкомсервис" Алексея Буткина. В своем докладе о деятельности предприятия он сообщил, что сегодня, возможно, был совершен последний рейс катера "Усть-Сысольск", который ходит по по маршруту Седкыркещ-Алешино.
- Людей перевезли в Алешино. Но по поводу обратного рейса есть вопросы. Есть вероятность, что сегодня был последний рейс. Суда не могут войти в курью, - рассказал Алексей Буткин.
Мэр Сыктывкара обеспокоился ситуацией и отметил, что "людей нужно вернуть назад".
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