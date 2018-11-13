2018-11-13T17:28:39+03:00
Общество

Экс-мэр Сосногорска и Ухты Игорь Леонов признал вину и готов выслушать приговор

Ему грозит до 4 лет лишения свободы
Алиса КОЗЛОВА
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Экс-мэр Сосногорска и Ухты Игорь Леонов уже скоро выслушает приговор, ему грозит до 4 лет лишения свободы. Фото: www.kzkomi.ruЭкс-мэр Сосногорска и Ухты Игорь Леонов уже скоро выслушает приговор, ему грозит до 4 лет лишения свободы. Фото: www.kzkomi.ru
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Резонансное уголовное дело экс-мэра Сосногорска и Ухты Игоря Леонова скоро выйдет на финишную прямую. Дело в том, что бывший градоначальник признал свою вину и согласился на особый порядок судебного расследования: без приглашения свидетелей.

Игорю Леонову вменяют в вину сразу два эпизода преступной деятельности, оба связаны с махинациями с муниципальной собственностью. По версии следствия, в 2010 году Леонов вместе с начальником по управлению имуществом Дмитрий Кирьяков разработали незаконную схему приобретения нежилых помещений на первом этаже многоквартирного дома в Сосногорске и 100% акций коммунального предприятия ОАО "Спецавтодор" общей стоимостью свыше 30 млн. рублей. Для этого были проведены фиктивные конкурсные процедуры, аукционы проводились через подставных лиц по заведомо заниженной стоимости. Игорь Леонов поручил находящемуся в его подчинении Кирьякову не допустить распространения информации о проведении аукционов, чтобы в дальнейшем была возможность признать их несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Далее планировалось применить положения закона, которые позволяют на 50% уменьшить стоимость реализуемого имущества при его продаже путём публичного предложения. Начальник КУМИ организовал изъятие трех тиражей специального выпуска газеты «Наш Сосногорск» с публикациями о проведении торгов. Аукционы были признаны несостоявшимися, имущество по заниженной стоимости приобретено подставным лицом за 15 млн., полученные от руководителя администрации.

Позднее эти активы были проданы юридическому лицу, подконтрольному экс-руководителю района. Ущерб муниципалитету в результате неправомерных действий сообщников составил 15 млн. рублей.

В ходе следствия фигуранты дела вину признали полностью, а Игорь Леонов в полном объёме возместил причинённый бюджету ущерб.

В ближайшие дни, скорее всего, 19 ноября в Сосногорском городском суде пройдет заседание по уголовному делу. Не исключено, что в этот же день Леонов и Кирьяков выслушают приговор. Игорю Леонову грозит до 4 лет лишения свободы.

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