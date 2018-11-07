«Качество должны оценить водители»: в Сыктывкаре полностью открыли мост, который соединяет Сыктывкар и Эжву

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-07T15:05:47+03:00

На открытии чиновники, подрядчики и сотрудники ГИБДД рассказали о том, какие радости ждут автомобилистов республики

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкаре торжественно открыли вторую очередь моста, который соединяет Сыктывкар и Эжвинский район столицы Коми. Уже несколько часов по нему двигаются потоки машин. В эксплуатацию введены все четыре полосы движения на мосту через Човью. На открытии чиновники, подрядчики и сотрудники ГИБДД рассказали о том, какие радости ждут автомобилистов республики.

Первую очередь моста открыли в 2016 году. К реконструкции второй очереди приступили в октябре 2017 года. По словам чиновников, гипотетически – это начало этапа реконструкции самой интенсивной, загруженной и аварийной автодороги, которая соединяет Сыктывкар и Эжву.

Говорят, что мост построен на годыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Два года назад первую очередь моста открывали с особой торжественностью: было разрезание красной ленты и украшение шариками. В этот раз мероприятие было не таким пышным. Ведущий объявил, что мост открыт для движения и сыктывкарский градоначальник Валерий Козлов дал отмашку, которая означала – проезд разрешен. Первыми достоинства нового объекта оценили оранжевые самосвалы, которые медленно проехали мимо чиновников.

Первыми по мосту проехали самосвалыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Цифры

Протяжённость моста - 103 метра, вместе с подъездными путями – порядка 650 метров. Смонтировано более 930 м3 сборных железобетонных конструкций, залито 365 м3 монолитного железобетона. Уложено 9178 м2 асфальтового покрытия. На всём протяжении моста установлены ограждающие конструкции и 16 опор наружного освещения.Цена муниципального контракта составила 126 млн рублей, из них 66 млн рублей выделено из бюджета Сыктывкара и 60 млн - из средств республиканской казны.

Что изменится со вводом моста?

По словам сотрудников ГИБДД, с вводом нового моста добираться из Эжвы в Сыктывкар и обратно будет намного быстрее. Четыре полосы весомо сокращают затраты на движение. Если раньше приходилось ехать не менее получаса, то сейчас это время весомо сократится.

Сотрудники ГИБДД отметили, что мост безопасен для движенияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Безопасность обеспечена, установлены соответствующие знаки. При движении в сторону Эжвинского района на мосту имеется уширение на две полосы, которое переходит в одну полосу движения после моста. Скорость движения авто при движении по мосту со стороны Сыктывкара ограничено до 50 километров в час, - отметил начальник отделения дорожной инспекции управления ГИБДД МВД по Коми Борис Николаевич.

Инспектор отметил, что трасса, соединяющая Сыктывкар и Эжву, действительно одна из самых загруженных трасс в Коми, поэтому организация движения по две полосы в каждом направлении – это рывок вперед.

Будут ли строить дорогу дальше?

Сыктывкар с высокой вероятностью войдет в программу «Безопасные и качественные дороги», отметил на пресс-подходе мэр Сыктывкара Валерий Козлов. Таким образом, реконструкция дороги между Сыктывкаром и Эжвой вполне возможна.

Мэр столицы оценил пунктуальность подрядчиковФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- При формировании плана на 2020 и 2021 год рассматриваем возможность проектирования для расширения трассы. Уже определены наиболее узкие и нуждающиеся в реконструкции участки дороги. Это недешёвое удовольствие. Мы планируем привлекать более 450 млн рублей ежегодно, - отметил мэр.

Валерий Козлов, оценивая работу подрядчика, добавил, что качество нового моста должны, прежде всего, испытать водители. Но он не сомневается, что этот мост - на годы.

Как мост строили?

По словам главного инженера ООО «Комистроймост» Юрия Костина, особых трудностей в строительстве не было.

Подрядчик посетовал на дороговизну материаловФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Правда, пришлось попотеть с демонтажом старого моста. Конструкции были массивные, ведь раньше строили на века. Планировали разобрать мост за месяц, а ушло - 2, 5 месяца. Единственная трудность – стоимость материалов. Цены, заложенные в контакте не соответствовали реальной стоимости металлоконструкций. Мы вынуждены были приобрести их на порядок дороже. Дело в том, что контракт разыгрывался в 2017 году, основные поставки материалов произошли в 2018 году, а материалы дорожают на глазах, - отметил подрядчик.

Юрий Костин добавил, что в смущающей многих впадине асфальта на середине моста нет ничего криминального.

Автомобилисты оценили достоинства нового моста сегодняФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Мост вписывался в существующую дорогу, которая идет бугром вниз. Дорожное полотно не менялось, было заменено лишь асфальтобетонное покрытие. Другими словами, полотно нужно было бы поднимать, но это бы строило гораздо дороже. Однако, это вопрос отнюдь не к подрядчику, а к проектировщикам, - подытожил он.

Добавим, что работы на второй очереди моста через реку Човью на 11-м километре автодороги «Сыктывкар – Эжва» начались 13 октября. Сегодня, 7 ноября, первые машины оценили новое полотно.