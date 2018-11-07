2018-11-07T17:51:03+03:00
Общество

В сыктывкарском детском саду прошла фотосессия, которая возмутила родителей

У них не спрашивали разрешение, чтобы фотографировать детей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Яндекс. ПанорамыФото Яндекс. Панорамы
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В сыктывкарском детском саду No92 провели фотосессию для детей, которая возмутила родителей. У них не спрашивали разрешение, чтобы фотографировать малышей. Возмущение одной из мам вылилось в проверку нескольких ведомств, в том числе и от Управления дошкольного образования столицы.

Злополучная фотосессия в детском саду No92 прошла в конце сентября. Некоторые родители были озадачены, когда получили на руки снимки своих малышей: о съемке многие просто не знали. Однако сыктывкарцы не стали поднимать шум, спокойно выкупив фотки. Но одна из мам не оставила эту ситуацию без внимания и обратилась в редакцию портала «Комсомольская правда в Коми», а также в несколько правоохранительных ведомств.

- У родителей не брали разрешение на фотосессию. Реквизит - одежду, ботинки и шапку – одевали на всех по очереди. Как известно, он прошел по многим детсадам. Что ребёнок мог бы подцепить!? Родители фотографии выкупили, так как не видят проблемы в этой ситуации. А я вижу. Получается, любой человек придет в сад с фотоаппаратом, заключит договор и будет спокойно лапать детей. Потом фото ребёнка попадет в интернет, например. Это безобразие происходит с официального согласия директора сада, - рассказала мама ребенка.

В детском саду No92 комментарии по поводу сложившейся ситуации не дают. В Управлении дошкольного образования сообщили, что по факту заявления от возмущенного родителя проводится проверка. В ответе на запрос нам сообщили, что к заведующей детского сада могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, если нарушения будут подтверждены. В ведомстве согласны, что фотографировать ребенка без согласия родителя недопустимо, о чем говорит статья 152.1 Гражданского кодекса РФ. Однако, по словам специалистов дошкольного образования, родителей все же предупреждали о возможной съемке. Правда, не устно, а через объявление.

- Между руководством детсада и фотографом заключен договор безвозмездного оказания услуг 20 сентября этого года. Согласно ему за неделю родителей известили о съемке, повесив яркое объявление. Было указано, что родители, не желающие фотографировать своих детей, должны сообщить об этом воспитателю. Если родитель не обратился к воспитателю, то фотограф делает пробное фото и предоставляет его представителям ребенка. После этого образцы фото уничтожаются по истечению месяца со дня съемки, - отметили в ведомстве.

В Управлении не согласились и с тем, что в детсад может войти любой желающий: «В связи с тем, что имели место договорные отношения между детсадом и лицом, производящем фотосъемку детей, нельзя согласиться с доводами заявителя о доступе в детсад посторонних лиц». Кроме того, у ведомства нет сомнения в стерильности реквизита для съемок: «Реквизит после каждого ребенка гладят утюгом или отпаривателем для одежды. Он одевается сверху на одежду малышей».

Между тем, мама малыша продолжает отстаивать свою правду. Она уже обратилась в Следственный комитет и Прокуратуру Коми. Следите за развитием истории на нашей ленте.

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