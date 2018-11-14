Возобновился процесс по делу о продаже дороги экс-начальником УФСИН по Коми

Скандальное дело о продаже железобетонных плит, составлявших федеральную трассу, вышло на новый виток. 19 ноября в Усть-Вымском районном суде пройдет очередное заседание по уголовному расследованию в отношении бывшего начальника уголовно-исполнительной системы Коми Александра Протопова, его экс-заместителя Валерия Иванова, экс-начальника колонии №34 Романа Коржова.

Фигурантам дела вменяется в вину хищение федерального имущества в особо крупном размере. Речь идет о продаже 9 тыс.400 железобетонных плит, из которых состояли две трассы: дорога в Удорском районе Вожский - Архангельская область и часть дороги в Усть-Вымском районе от Вежайки до границы с Архангельской областью. Обе трассы являлись федеральной собственностью.

Покупателем плит выступило некое ООО "Эстет", представитель которого Ромала Джаббарлы стал еще одним фигурантом уголовного дела. В ходе досудебного расследования Джаббарлы заявил, что внес в кассу Исправительной колонии 5 миллионов рублей - это были деньги за плиты. Каждая плита оценивалась в 1 тыс. 490 рублей. Выручка от продажи составила 725 тысяч рублей; ущерб, нанесенный государству составил 14 миллионов рублей.

Отметим, что Ромала Джаббарлы в спешном порядке реализовал товар. Но он продавал плиты уже по другой цене - от 2,3 до 3,5 тыс. рублей за одну штуку. Плиты были куплены предпринимателями и физлицами из Сыктывкара и Корткеросского района.

Александр Протопопов вину не признал и неоднократно заявлял, что продал плиты с целью закрыть долг за услуги ЖКХ ИК №35. Фигуранты Иванов и Коржов частично признали свою вину. Ромала Джаббарлы заявил, что

Напомним, расследование уголовного дела началось еще в 2016 году Сыктывкарским городским судом. Но тогда по решению судьи дело было возвращено на дорасследование.

Бывший руководитель УФСИН по Коми Александр Протопопов уже осужден за взятку к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в сумме 1 млн 250 тыс. рублей.