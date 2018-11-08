2018-11-08T15:03:17+03:00
Общество

Стали известны новые обладатели грантов ЛУКОЙЛа

Победителями в Коми и Ненецком автономном округе признаны 69 проектов из десяти муниципалитетов
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К традиционным номинациям конкурса – «Духовность и культура», «Спорт», «Экология», в этом году добавилась новая «Молодежные инициативы»К традиционным номинациям конкурса – «Духовность и культура», «Спорт», «Экология», в этом году добавилась новая «Молодежные инициативы»
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Победителями XIV Конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе признаны 69 проектов из десяти муниципалитетов.

В этом году на рассмотрение комиссии поступило рекордное число заявок – 197. Грантовый фонд увеличен в сравнении с прошлогодним и составил порядка 16 миллионов рублей. А к традиционным номинациям конкурса – «Духовность и культура», «Спорт», «Экология», – добавилась новая: «Молодежные инициативы», учрежденная в честь Года волонтера в России.

Грантовый фонд "Лукойла" в этом году составил 16 миллионов рублей

Грантовый фонд "Лукойла" в этом году составил 16 миллионов рублей

В ней определили восемь победителей. Например, при грантовой поддержке в Усть-Цилемской школе им. М. А. Бабикова модернизируют актовый зал для проведения молодежных мероприятий. В городе Печоре создадут школьное информационное агентство, в Ненецком округе волонтеры отреставрируют памятный знак на месте древнего поселения «Пустозерск».

Полный список победителей можно увидеть, пройдя по ссылке http://komi.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject

В Ненецком округе волонтеры благодаря гранту "Лукойла" отреставрируют памятный знак на месте древнего поселения «Пустозерск».

В Ненецком округе волонтеры благодаря гранту "Лукойла" отреставрируют памятный знак на месте древнего поселения «Пустозерск».

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе, организаторами которого являются ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», проводится с 2005 года. За все время участие в конкурсе приняли более 1000 проектов, около 260 из них стали победителями. Количество участников и победителей растет год от года: в 2017-м грантами отметили 56 проектов из 155 заявленных.

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