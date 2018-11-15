2018-11-15T16:57:12+03:00
Происшествия

Версия следствия об исчезновении Анастасии Щетининой: ее задушил экс-муж, а тело в чемодане бросил в речку

Убийство могло произойти в связи с разводом и разделом имущества
Алиса КОЗЛОВА
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Анастасия Щетинина исчезла утром 9 ноября. Следствие выдвигает версию убийства. Фото: с личной страницы Анастасии Щетининой в соцсети "Вконтакте"Анастасия Щетинина исчезла утром 9 ноября. Следствие выдвигает версию убийства. Фото: с личной страницы Анастасии Щетининой в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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Вскрылись подробности расследования бесследного исчезновения Анастасии Щетининой. Ухтинские следователи провели следственный эксперимент с главным подозреваемым по уголовному делу. Собранные улики и показания фигурантов доказывают, что это было заранее спланированное циничное убийство.

Анастасия Щетинина пропала утром 9 ноября. Последний раз ее видели в школе, куда она отводила своего сына. Примерно в 8:30 женщина вернулась домой. Но в подъезде ее уже поджидал бывший супруг. Мужчина зашел вместе с бывшей женой в квартиру и задушил ее, а затем тело сложил в большой чемодан. Скрыть следы преступления главному подозреваемому помогали два человека - мужчина и женщина (теперь они тоже фигурантки уголовного дела по факту убийства). Тяжелую ношу погрузили в автомобиль, который пожидал фигуранта возле подъезда.

Чемодан с трупом был выброшен в речку. Сейчас водолазы усиленно прочесывают дно реки, чтобы найти тело Анастасии Щетининой. Уже был проведен следственный эксперимент с аналогичным чемоданом с целью понять, куда течение могло унести убитую.

Мотив преступления пока неизвестен, но, скорее всего, мужчиной двигала личная ненависть в связи с разводом и дальнейшим разделом имущества. Анастасия Щетинина намеревалась потребовать алименты от бывшего супруга. Об этом сообщает телеканал GPS online.

Убийство Анастасии Щетининой. Что известно на сегодня четверг 15 ноября 18.

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