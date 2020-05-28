Для школы в Визинге купят новый автобус

Для новой школы, строящейся в Визинге, купят новый же автобус. Правительство Коми получило поручение проработать этот вопрос. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Тему о новом автобусе во время встречи с врио главы Владимиром Уйбой затронул заместитель директора средней школы Визинги Игорь Коновалов. Он заметил: «Старое транспортное средство уже выработало ресурс и не может пройти техосмотр».

Владимир Уйба ответил общественникам, что вопрос с приобретением автобуса для визингской школы будет проработан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми с 29 мая снимут часть ограничений

Начнут работать непродуктовые магазины и парикмахерские (подробности)