2020-06-11T17:12:37+03:00
Общество

Прокуратура проверит предприятия Воркуты и Усинска, где растет количество больных коронавирусом

В Генпрокуратуру обратился предприниматель из Сыктывкара
Дарья ЮДИНА
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Прокуратуре Коми поручили проверить предприятия в Усинске и ВоркутеПрокуратуре Коми поручили проверить предприятия в Усинске и Воркуте
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Прокуратура Коми проверит деятельность крупных предприятий Усинска и Воркуты, где трудятся вахтовики. Об этом пишет «Интерфакс».

В управлении Генпрокуратуры РФ по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что ведомство проверит предприятия на предмет возможных нарушений, не позволяющих региону приступить к ослаблению связанных с коронавирусом ограничений.

- Прокуратуре Коми поручили провести проверку, - сказал источник.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры РФ, к заместителю генерального прокурора Алексею Захарову обратился предприниматель из Сыктывкара. Он попросил проверить деятельность крупных предприятий Усинска и Воркуты на предмет нарушений, не позволяющих снять ограничения по коронавирусу в республике.

Напомним, в Воркуте количество больных не прекращает расти, причем взрывными темпами: официально вчера подтверждено 77 новых случаев, общая цифра по муниципалитету - 344. Также в антилидерах по республике - Усинск. Там вчера выявили только один случай заражения. Но общее количество по выявленным случаям составило 335 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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