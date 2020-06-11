2020-06-11T20:57:17+03:00
Общество

В Сыктывкаре полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить угонщика

Молодой человек устроил ДТП
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарским полицейским пришлось пуститься в погонюСыктывкарским полицейским пришлось пуститься в погоню
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Сыктывкарским полицейским пришлось пуститься в погоню за молодым человеком, угнавшим КамАЗ. Сотрудникам ГИБДД пришлось даже применить оружие, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Коми.

Вчера вечером примерно в 22.30 в дежурную часть ГИБДД Сыктывкара поступило телефонное сообщение о том, что водитель за рулем КамАЗа грубо нарушает ПДД на улице Морозова.

В районе кольца ЛДК автомашина КамАЗ, проходящую по ориентировке, заметил экипаж ГИБДД. Инспекторы попытались остановить машину. Водитель отказался выполнять требования сотрудников полиции и продолжил движение. Пытаясь скрыться, он не раз выезжал на полосу встречного движения. Двигаясь по автодороге Сыктывкар-Троицко-Печорск в районе коттеджного поселка «Гринвилидж» водитель автомашины КамАЗ столкнулся с попутно двигающейся автомашиной Хендэ Гетц. В результате пострадал несовершеннолетний пассажир.

Покинув поселок, автоинспекторы решили применить оружие. На 15-км автодороги Сыктывкар-Троицко-Печорск стражи порядка произвели один предупредительный выстрел и шесть выстрелов по колесам автомашины. Водитель, не справившись с управлением, наехал на металлический отбойник и перильное ограждение. Водитель пытался сбежать, но его поймали в лесу.

Погоня за камазом 10 06 2020 01. Видео ИА "Комиинформ".

Горе-водителем оказался 27-летний мужчина. Прав у него никогда не было, а машину он угнал на Гаражной улице.

Злоумышленника доставил в дежурную часть. Его могут наказать за угон. Также в отношении молодого человека составили 16 административных материалов за нарушения требований ПДД РФ и за невыполнение законных требований сотрудников полиции. Во время разговора автоинспекторы нашли лихача признаки опьянения.

Сейчас проводится проверка, на основании которой будет принято процессуальное решение. Водителю грозит уголовная ответственностью и штраф за нарушения ПДД на сумму порядка 60 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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