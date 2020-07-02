Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить работу следователей в Коми. Глава ведомства остался недоволен результатами их труда, сообщает пресс-служба СК России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по итогам работы за пять месяцев. На совещании он заслушал доклады руководителей следственных управлений СК России по Пермскому краю, Калужской области и Республике Коми. В этих регионах отметили упущения в работе. Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата разобраться в причинах имеющихся недостатков и выяснить, как их можно устранить.

Напомним, что республика вошла в число регионов, где на следователей жалуются чаще всего.

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