В процессе по делу группировки Пичугина будут участвовать 8 присяжных

Сегодня Верховный суд Коми начал подготовительную часть заседания по делу группировки Юрия Пичугина: там устанавливают личности подсудимых, им разъясняют процессуальные права, разрешают поданные заявления и ходатайства перед рассмотрением дела по существу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Позже к процессу присоединятся восемь присяжных. По нормам уголовно-процессуального законодательства обязательно должен быть запасной состав присяжных.

Напомним, что в числе обвиняемых находятся 18 человек, в том числе лидеры преступного сообщества Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто. Все они содержатся под стражей.

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