Руководить ОМВД по Усинску будет Петр Нехорошков

В МВД по Республике Коми произошли кадровые изменения. Глава МВД России по Коми подписал приказ о новом назначении. Теперь отделением МВД в Усинске будет руководить Петр Нехорошков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СПРАВКА

Петр Петрович Нехорошков родился 10 июля 1973 года в селе Мирное Хабаровского края. Имеет высшее образование: в 2011 году окончил Академию управления России по специальности «государственное и муниципальное управление». Ранее в 1995 году окончил Хабаровскую высшую школу МВД РФ по специальности «юриспруденция».

В органах внутренних дел Петр Нехорошков с 1995 года. Службу начинал оперуполномоченным отделения по борьбе с квартирными кражами ОУР КМ УВД Железнодорожного района Хабаровска.

В Хабаровске Петр Нехорошков на различных должностях проработал до 2002 года, после чего нес службу в ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному органу.

С 2015 года Петр Нехорошков руководил оперативно-розыскной частью собственной безопасности МВД по Республике Коми. 2 июля 2020 назначен начальником ОМВД России по Усинску.

Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отчеством» 2 степени, медали «За отличие в службе» 3 и 2 степени, «За доблесть в службе».

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