В Коми сотрудник заповедника едва сбежал от медведицы

На лосеферму Печоро-Илычского заповедника пришла неожиданная гостья, пишет пресс-служба.

Сегодня в десять утра сотрудник лосиной фермы Илья Растворов отправился на ежедневный обход большого загона лосей. Работники рассказывали, что уже на протяжении недели к загону приходит медведица с медвежатами и кормится комбикормом. Вокруг загона все было затоптано, но сам загон косолапые не сломали ни разу.

Ничто не предвещало внезапной встречи, как вдруг из ельника выскочила медведица в 30 метрах от Ильи Растворова. Она стала рычать и бегать около него. Оглядевшись, Илья не увидел медвежат. Он попытался перелезть через забор, чтобы спрятаться за сетку, но у мужчины ничего не получилось - медведица сразу начинала подходить ближе.

Вскоре Илья Растворов позвонил коллеге и попросил о помощи. К нему примчался другой сотрудник с огнестрельным оружием. Он несколько раз выстрелил в воздух и медведица убежала.

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